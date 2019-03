Z miláčka úhlavním nepřítelem. Jsi zrádce, spílali fanoušci Tavaresovi

„Čekal jsem, že to přijde,“ říkal po zápase s kamennou tváří John Tavares. I když míra, s jakou dali příznivci jeho bývalého klubu najevo svou nenávist, musela zaskočit i jeho.

Jakmile se kanadský útočník dotkl bruslí ledu, spustilo se ve staré hale Nassau Coliseum ohlušující bučení. Mantinely byly obsypané transparenty s urážkami všech druhů, zatímco se před halou pálily dresy a trička s Tavaresovým číslem 91. Mnoho z nich mělo překrytou jmenovku výrazem „Traitor“, tedy zrádce. Tvořiví fanoušci také přilepili Tavaresův trikot na silnici, aby jej mohli řidiči přejíždět.

„Přivítání“ Johna Tavarese v New Yorku:



„Snažím se k tomu postavit čelem. Někomu se moje rozhodnutí holt nelíbí, ale nedá se nic dělat. Jedeme dál,“ nehodlal vracet úder Tavares. V organizaci Islanders strávil devět sezon, pět z nich jako kapitán. Bývalý tým proto připravil 28letému centrovi video připomínající nejsvětlejší okamžiky v klubu, ani to však nezastavilo nesouhlasný ryk z tribun.

„Musíte být fakt mimořádný hráč a člověk, aby se vám dostalo takového přivítání. Když lidé bučí, znamená to, že jste něco dokázali,“ hledal pozitiva Mike Babcock, trenér Toronta. Bouřlivou atmosféru si naopak užíval. „Už během rozbruslení byla energie na stadionu ohromující.“

Rámus vygradoval při prvním Tavaresově střídání, kdy bučení plynule přešlo v pokřik „asshole“, pro které se ve slušné češtině těžko hledá ekvivalent. Někdejší miláček publika Islanders se snažil zachovat chladnou hlavu i ve chvíli, kdy ztratil puk a aréna naopak propukla v nadšený jásot.

Fanoušci New York Islanders pálí dresy se jménem Johna Tavarese.

Na Long Islandu se mohlo slavit i po zápase, v němž Maple Leafs schytali debakl 1:6. „Náš výkon neměl co do činění s fanoušky. Začali jsme dobře, ale prohráli jsme si to sami,“ kritizoval Babcock.

Tavaresovi tak zhořklo i druhé vzájemné střetnutí s bývalým působištěm - prosincový duel v Torontu ovládl stejný tým výsledkem 4:0. „Prožívají skvělou sezonu, to není žádným tajemstvím,“ uznal sílu svého někdejšího týmu Kanaďan. Povedený ročník si ale mohou pochvalovat i v jeho Torontu, které mají v tabulce ještě o bod víc než Islanders.

Zatím se zdá nepravděpodobné, že by na sebe oba celky narazily v play off, ovšem do konce základní části zbývají ještě skoro dvě desítky zápasů. Pokud by ale na sérii play off mezi Maple Leafs a Islanders skutečně došlo, bude to pro Tavarese teprve martyrium.