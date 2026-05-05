Jasné zakázané uvolnění! Kouč Anaheimu na střídačce zuřil, pozor museli dát i hráči

„Je jasné, že s tím rozhodnutím nesouhlasím, byl to zjevný icing. Jejich hráč přestal bruslit, což mě opravdu naštvalo,“ láteřil sedmašedesátiletý trenér.
Nespokojenost dal dle záběrů ze střídačky výrazně najevo, divoce máchal rukama a křičel směrem k sudím. Při tom se tlačil k mantinelu i přes své hráče, především útočník Beckett Sennecke si musel dávat velký pozor.
A co se vlastně stalo?
Podívejte se na reakci trenéra Joela Quennevillea:
Quenneville was FURIOUS that icing wasn't called on Vegas' 2nd goal 😳🤬 pic.twitter.com/383fIjH7fa— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) May 5, 2026
Ivan Barbašev z Vegas nahodil puk ještě z vlastní poloviny na Jacka Eichela, jenž podstupoval souboj s Jacksonem LaCombem.
Eichel zpomalil, obránce Ducks se dostal před něj a nakonec byl u kotouče dříve. Čárový rozhodčí Bevan Mills rozpažil, o zakázané uvolnění podle něj i kvůli probíhajícímu souboji a původně lepší Eichelově pozici nešlo.
A zatímco hráči Anaheimu očividně krátce vypadli z tempa, Barbašev se dostal do dobré pozice před bránou Lukáše Dostála a zužitkoval nahrávku Pavla Dorofejeva.
„Snažil jsem se jen poslat puk hluboko do útočného pásma a viděl jsem, jak se Jack na druhé straně prodírá. Na vteřinu jsem si myslel, že soupeře obehrál, a proto rozhodčí rozpažili. Nakonec na něj Jack jen trochu zatlačil a oni přišli o puk,“ popsal situaci Barbašev, jenž byl u zrodu i konce celé akce.
Od srovnání Anaheimu v tu chvíli uběhlo pouze 65 sekund, zásah pět minut před koncem se ukázal jako rozhodující, vítězný vstup do série pak ještě pečetil do prázdné brány Mitch Marner.
„S tím, jak jsme hráli, nemám žádný problém. Hráli jsme ve vysokém tempu. Oba týmy makaly naplno. Byl to vskutku dobrý zápas. Nemyslím si, že jsme měli stejnou kvalitu jako v minulé sérii, ale bylo to dost na to, abychom dali víc než jeden gól,“ hodnotil poražený kouč Quenneville.
Jeho svěřenci Golden Knights přehrávali i výrazně přestříleli (34:22), domácí tým ale podržel gólman Carter Hart s úspěšností zákroků 97,1 %.
„Myslím, že nikdo v kabině není s takovým vítězstvím spokojený. Víme, že umíme hrát mnohem líp, vůbec jsme se nedostali do naší hry. Dali jsme jim dobré šance, ale Carter předvedl několik skvělých zákroků,“ shrnul autor třetího gólu svého celku Marner.
„Byli lepším týmem,“ uznal trenér vítězů John Tortorella. „Měl jsem pocit, že jsme se v průběhu zápasu začali dostávat do tempa, ale úplně se nám to nepodařilo. V této lize jde o to najít cestu k výhře. My jsme ji našli a za vítězství se rozhodně omlouvat nebudu.“
Druhý duel série je na programu v noci ze středy na čtvrtek. Kdo najde cestu k triumfu v něm?