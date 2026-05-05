Jasné zakázané uvolnění! Kouč Anaheimu na střídačce zuřil, pozor museli dát i hráči

  13:12
Rozhořčení dal pořádně najevo. Aby také ne, vždyť se nakonec jednalo o rozhodující gól Vegas proti jeho Anaheimu (1:3) v úvodním střetnutí série druhého kola play off NHL. Směrem k rozhodčím tak hokejový trenér Joel Quenneville přímo ze střídačky hlasitě křičel a divoce gestikuloval, podle něj totiž měli pískat zakázané uvolnění soupeře.
Kouč Joel Quenneville na střídačce Anaheimu | foto: FRED GREENSLADEAP

Jack Eichel z Vegas se snaží přerušit akci Tima Washe (42) z Anaheimu.
Útočník Vegas Brett Howden slaví překonání anaheimského brankáře Lukáše Dostále.
Lukáš Dostál v bráně Anaheimu se vrhá po puku v utkání s Vegas Golden Knights.
Hráči Anaheimu a Edmontonu si podávají ruce po skončení série.
„Je jasné, že s tím rozhodnutím nesouhlasím, byl to zjevný icing. Jejich hráč přestal bruslit, což mě opravdu naštvalo,“ láteřil sedmašedesátiletý trenér.

Nespokojenost dal dle záběrů ze střídačky výrazně najevo, divoce máchal rukama a křičel směrem k sudím. Při tom se tlačil k mantinelu i přes své hráče, především útočník Beckett Sennecke si musel dávat velký pozor.

A co se vlastně stalo?

Podívejte se na reakci trenéra Joela Quennevillea:

Ivan Barbašev z Vegas nahodil puk ještě z vlastní poloviny na Jacka Eichela, jenž podstupoval souboj s Jacksonem LaCombem.

Eichel zpomalil, obránce Ducks se dostal před něj a nakonec byl u kotouče dříve. Čárový rozhodčí Bevan Mills rozpažil, o zakázané uvolnění podle něj i kvůli probíhajícímu souboji a původně lepší Eichelově pozici nešlo.

A zatímco hráči Anaheimu očividně krátce vypadli z tempa, Barbašev se dostal do dobré pozice před bránou Lukáše Dostála a zužitkoval nahrávku Pavla Dorofejeva.

Carolina pokračuje v play off bez porážky, Vegas uspělo nad Anaheimem

„Snažil jsem se jen poslat puk hluboko do útočného pásma a viděl jsem, jak se Jack na druhé straně prodírá. Na vteřinu jsem si myslel, že soupeře obehrál, a proto rozhodčí rozpažili. Nakonec na něj Jack jen trochu zatlačil a oni přišli o puk,“ popsal situaci Barbašev, jenž byl u zrodu i konce celé akce.

Od srovnání Anaheimu v tu chvíli uběhlo pouze 65 sekund, zásah pět minut před koncem se ukázal jako rozhodující, vítězný vstup do série pak ještě pečetil do prázdné brány Mitch Marner.

„S tím, jak jsme hráli, nemám žádný problém. Hráli jsme ve vysokém tempu. Oba týmy makaly naplno. Byl to vskutku dobrý zápas. Nemyslím si, že jsme měli stejnou kvalitu jako v minulé sérii, ale bylo to dost na to, abychom dali víc než jeden gól,“ hodnotil poražený kouč Quenneville.

Lukáš Dostál v bráně Anaheimu se vrhá po puku v utkání s Vegas Golden Knights.

Jeho svěřenci Golden Knights přehrávali i výrazně přestříleli (34:22), domácí tým ale podržel gólman Carter Hart s úspěšností zákroků 97,1 %.

„Myslím, že nikdo v kabině není s takovým vítězstvím spokojený. Víme, že umíme hrát mnohem líp, vůbec jsme se nedostali do naší hry. Dali jsme jim dobré šance, ale Carter předvedl několik skvělých zákroků,“ shrnul autor třetího gólu svého celku Marner.

„Byli lepším týmem,“ uznal trenér vítězů John Tortorella. „Měl jsem pocit, že jsme se v průběhu zápasu začali dostávat do tempa, ale úplně se nám to nepodařilo. V této lize jde o to najít cestu k výhře. My jsme ji našli a za vítězství se rozhodně omlouvat nebudu.“

Druhý duel série je na programu v noci ze středy na čtvrtek. Kdo najde cestu k triumfu v něm?

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

Opět silná Kanada i vycházející hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté ozdobí MS

Kanaďan Celebrini v souboji s Ondřejem Kašem.

Jak se světový šampionát blíží, zvučná hokejová jména na soupiskách jednotlivých reprezentací přibývají. Respekt budí především soupiska Kanady, která do Švýcarska přiveze našlapaný útok plný hvězd...

Nový trenér Olomouce: Nebyl jsem první volba. Klub chtěl Nedvěda. Co další posily?

Brněnský trenér Petr Fiala během duelu s Olomoucí

V útrobách olomouckého zimního stadionu při svém prvním rozhovoru v nové funkci bez mlžení otevřeně přiznává, že nebyl první volbou. Přesto se hokejový trenér Petr Fiala znovu vrací na lavičku...

5. května 2026  13:10

Hvězdná posila pro Kladno. Přichází Kempný, mistr světa a vítěz Stanley Cupu

Michal Kempný, posila hokejového Kladna.

Hokejoví Rytíři se vyzbrojili o generála defenzivy. Kladno vytasilo hvězdnou posilu, vítěze Stanleyova poháru a mistra světa Michala Kempného. Pětatřicetiletý reprezentační obránce se do české...

5. května 2026  11:17,  aktualizováno  11:32

POHLED: Ve čtyřiceti dominuje, ohromuje, vládne. Kdo Červenku zastaví? A kdy?

Pardubický Roman Červenka slaví gól ve druhém finále proti Třinci.

Zkusme začít čísly. To první je jednoduché, znamená věk Romana Červenky. 40. Další dvě připomínají, kolik nasbíral v téhle sezoně bodů v základní části a v play off. 60 a 25. V obou případech nejvíc...

5. května 2026  11:03

Posily z NHL na MS: přehlídka hvězd v útoku Kanady, dorazit má také Celebrini

Macklin Celebrini radující se z úspěšné střely do české branky. (12. února 2026)

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

5. května 2026  10:02

Vladovi jsme už ukončili kariéru. Žabka i spoluhráči si Draveckého v nové roli chválí

Útočník Vladimír Dravecký (vlevo), který byl počtvrté za sebou na střídačce...

Hokejoví Oceláři Třinec ve vyřazovací části právě skončeného ročníku extraligy při svém tažení za stříbrem odehráli 19 utkání, leč útočník Vladimír Dravecký naskočil jen do dvou čtvrtfinálových s...

5. května 2026  9:15

Švédské hokejové hry 2026: Program, soupisky, výsledky, Češi

Český obránce Tomáš Cibulka se snaží získat puk v souboji s Ivarem Stenbergem...

Posledním turnajem Euro Hockey Tour a zároveň generálkou na mistrovství světa 2026 jsou Švédské hokejové hry, které se uskuteční v Ängelholmu od 7. do 10. května. V našem přehledu najdete program...

4. května 2026  10:55,  aktualizováno  5. 5. 9:10

Carolina pokračuje v play off bez porážky, Vegas uspělo nad Anaheimem

Dan Vladař v bráně Philadelphia Flyers zastavuje puk.

Hokejisté Caroliny si v bojích o Stanley Cup i po šestém startu drží neporazitelnost. Po hladkém postupu nad Ottawou vedou ve druhém kole už 2:0 na zápasy nad Philadelphií, rozhodla o tom pondělní...

5. května 2026  7:10,  aktualizováno  7:53

Červenka je po deseti letech Hokejistou sezony. A teď se chystám na MS, prozradil

Roman Červenka přebral od reportéra iDNES.cz Roberta Rampy cenu pro nejlepšího...

Na domácí scéně prožil výtečný ročník. Útočník Roman Červenka z Pardubic byl vyhlášen Hokejistou sezony, na trůn pro nejlepšího hráče české nejvyšší soutěže se vrátil po deseti letech. Opora Dynama...

4. května 2026  22:38,  aktualizováno  23:40

Přerovská líheň nezastavuje. Do extraligy vyšle třetího gólmana za tři roky. Jak to?

Brankář Patrik Švančara povýšil z první ligy do extraligových Vítkovic.

Jako kdyby si otevřeli fabriku na brankáře. Hokejový Přerov opět vyšle z první ligy gólmana do extraligy. Ostatně tak, jak to bylo v posledních dvou sezonách pravidlem. Třiadvacetiletý Patrik...

4. května 2026  16:27

Rulík staví tým pro MS. Šance pro mladíky a nová jména, omluvenek z NHL přibývá

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství...

Příprava na světový šampionát už je v plném proudu. Čeští hokejisté na něm naposledy nastoupí pod vedením Radima Rulíka, jenž postupně mění a tvoří nominaci. Na jaké hráče ukázal? A co všechno čeká...

4. května 2026  14:58

Barkov se vrací po zářijové operaci na led, Finové ho berou už na Švédské hry

Finský centr Aleksander Barkov.

V nominaci hokejistů Finska na Švédské hry v Ängelholmu je i kapitán Floridy Aleksander Barkov, který dovedl Panthers v minulých dvou letech k zisku Stanley Cupu. Kouč Antti Pennanen bude mít v útoku...

4. května 2026  14:46

