Úžasný zákrok... a sedm gólů. Patera zažil hrůzu. Ani jsme mu nepomohli, litoval kouč

Konečný výsledek ani neodpovídá průběhu utkání. Patera a spol. se na ledě dvojnásobných obhájců Stanley Cupu ocitali pod drtivým tlakem. Jen poměr střel 41:15 to dokládá jasně.
„Pro nás je ale skvělé se učit od zkušenějších, ostřílených týmů,“ líčil Adam Foote, kouč Canucks, kteří se výsledkově pohybují hluboko v ligovém podprůměru. „Zvlášť to platí pro mladé hráče, pro ně je to super a my musíme nacházet způsoby, jak z takových zápasů urvat co nejvíc.“
Patera při debutu za Vancouver sedmkrát inkasoval, Boston dal šanci Blümelovi
Což se hostům i dařilo, v efektivitě nechali favorita daleko za sebou. Vždyť z duelu vytěžili pět branek.
Zásluhou Filipa Hronka, který zapsal jubilejní 250. bod a zařadil se do desítky nejproduktivnějších českých beků v historii NHL, dokonce ve 44. minutě srovnali na 5:5, úspěšně stáhli tříbrankové manko!
Podívejte se na gól Filipa Hronka v utkání proti Floridě:
🚨CANUCKS GOAL🚨— CanucksArmy (@CanucksArmy) November 18, 2025
Filip Hronek finishes off a nice passing play to tie this game!
🎥: Sportsnet | #Canucks pic.twitter.com/aPgDu5INL0
Necelou minutu nato ale Florida slavila po šikovné teči nedostatečně krytého Sama Bennetta, nedlouho poté Panthers soupeře rozebrali v přesilové hře a odskočili. Brad Marchand jistil jejich vítězství trefou do prázdné branky.
„Nechali jsme je, aby se vrátili do hry. Nemůžeme s nimi jet nahoru dolů, to nejde,“ komentoval Foote. „Vyrobili jsme pár chyb ve špatnou chvíli, oni pak už mají útok silný.“
Jeho obětí se stal právě Patera, který kromě závěrečného risku odchytal utkání celé. Týmová jednička Thatcher Demko laboruje s nataženým tříslem, Kevin Lankinen by zase chytal čtvrtý zápas v šesti dnech, předtím dva večery po sobě čelil dohromady 68 střelám. A Canucks nechtěli riskovat, že ho zničí.
Šance se tak dočkal Patera. V těžké pozici nijak výrazně neoslnil, nenadchl. Až na jednu velkou výjimku.
Moment z 19. minuty dost vyčnívá. Útočník Matthew Samoskevich se ze strany natlačil do brankoviště, se štěstím i s pukem projel kolem českého gólmana a střílel do poloprázdné branky.
Patera ale na poslední chvíli lapačkou famózně zasáhl a ohromil. V ten okamžik ještě držel vedení svého celku, pak zažil hrůzu. Kotouč za jeho zády skončil hned sedmkrát.
Podívejte se na famózní zákrok Jiřího Patery:
Jiri Patera makes an unbelievable glove save!— CanucksArmy (@CanucksArmy) November 18, 2025
🎥: Sportsnet | #Canucks pic.twitter.com/xpjtsInPd0
„Ze začátku byl fakt silný,“ ocenil kouč Foote, jehož celek v utkání i vedl 2:0. Jenže vzápětí žehral na nepovedený defenzivní výkon. „Dali jsme soupeři tři polobrejky, Jirkovi jsme fakt vůbec nepomohli a měli výpadky. Několikrát jsme ho dostali do těžké situace. Přitom to byl jeho první zápas po delší době na takové úrovni, teprve si zvyká.“
„Musíme se naučit tlačit a nezpohodlnět, neusínat na vavřínech,“ burcoval tým zkušený forvard Evander Kane.
Nevydařený debut prožil ve středu čtvrté formace také David Kämpf, který po konci v Torontu zapsal tři minusové body při účasti na ledě.
Třicetiletý centr se řady dalších šancí jistě ještě dočká, u Patery je to ale otázka. I v součtu s farmou posbíral v Kanadě minimum utkání a až se Vancouveru uzdraví Demko, poputuje zřejmě zpět do Abbotsfordu. Třeba se na něj ale ještě jednou usměje štěstí. A za lepších okolností.