Úžasný zákrok... a sedm gólů. Patera zažil hrůzu. Ani jsme mu nepomohli, litoval kouč

Autor:
  13:09
Kvůli zranění Jiří Patera přišel o takřka celou uplynulou sezonu, poslední dva týdny také neodchytal ani zápas. Načež se v pondělí večer vrhl do akce v NHL. Poprvé od března 2024, kdy ještě působil ve Vegas. Nyní si premiéru za Vancouver navrch odbyl proti šampionům z Floridy, u porážky poměrem 5:8 čelil hned 40 ranám. Český brankář vyfasoval mimořádně nevděčnou roli.

Konečný výsledek ani neodpovídá průběhu utkání. Patera a spol. se na ledě dvojnásobných obhájců Stanley Cupu ocitali pod drtivým tlakem. Jen poměr střel 41:15 to dokládá jasně.

„Pro nás je ale skvělé se učit od zkušenějších, ostřílených týmů,“ líčil Adam Foote, kouč Canucks, kteří se výsledkově pohybují hluboko v ligovém podprůměru. „Zvlášť to platí pro mladé hráče, pro ně je to super a my musíme nacházet způsoby, jak z takových zápasů urvat co nejvíc.“

Patera při debutu za Vancouver sedmkrát inkasoval, Boston dal šanci Blümelovi

Což se hostům i dařilo, v efektivitě nechali favorita daleko za sebou. Vždyť z duelu vytěžili pět branek.

Zásluhou Filipa Hronka, který zapsal jubilejní 250. bod a zařadil se do desítky nejproduktivnějších českých beků v historii NHL, dokonce ve 44. minutě srovnali na 5:5, úspěšně stáhli tříbrankové manko!

Podívejte se na gól Filipa Hronka v utkání proti Floridě:

Necelou minutu nato ale Florida slavila po šikovné teči nedostatečně krytého Sama Bennetta, nedlouho poté Panthers soupeře rozebrali v přesilové hře a odskočili. Brad Marchand jistil jejich vítězství trefou do prázdné branky.

„Nechali jsme je, aby se vrátili do hry. Nemůžeme s nimi jet nahoru dolů, to nejde,“ komentoval Foote. „Vyrobili jsme pár chyb ve špatnou chvíli, oni pak už mají útok silný.“

Linus Karlsson (Vancouver) se snaží tečovat puk před gólmanem Sergejem Bobrovským (Florida).

Jeho obětí se stal právě Patera, který kromě závěrečného risku odchytal utkání celé. Týmová jednička Thatcher Demko laboruje s nataženým tříslem, Kevin Lankinen by zase chytal čtvrtý zápas v šesti dnech, předtím dva večery po sobě čelil dohromady 68 střelám. A Canucks nechtěli riskovat, že ho zničí.

Šance se tak dočkal Patera. V těžké pozici nijak výrazně neoslnil, nenadchl. Až na jednu velkou výjimku.

Moment z 19. minuty dost vyčnívá. Útočník Matthew Samoskevich se ze strany natlačil do brankoviště, se štěstím i s pukem projel kolem českého gólmana a střílel do poloprázdné branky.

Patera ale na poslední chvíli lapačkou famózně zasáhl a ohromil. V ten okamžik ještě držel vedení svého celku, pak zažil hrůzu. Kotouč za jeho zády skončil hned sedmkrát.

Podívejte se na famózní zákrok Jiřího Patery:

„Ze začátku byl fakt silný,“ ocenil kouč Foote, jehož celek v utkání i vedl 2:0. Jenže vzápětí žehral na nepovedený defenzivní výkon. „Dali jsme soupeři tři polobrejky, Jirkovi jsme fakt vůbec nepomohli a měli výpadky. Několikrát jsme ho dostali do těžké situace. Přitom to byl jeho první zápas po delší době na takové úrovni, teprve si zvyká.“

„Musíme se naučit tlačit a nezpohodlnět, neusínat na vavřínech,“ burcoval tým zkušený forvard Evander Kane.

Brankář Jiří Patera se při prvním startu za Vancouver v NHL pořádně zapotil. Na snímku se přesouvá proti floridskému útočníkovi Samu Bennettovi, který umně tečuje kotouč za jeho záda.

Nevydařený debut prožil ve středu čtvrté formace také David Kämpf, který po konci v Torontu zapsal tři minusové body při účasti na ledě.

Třicetiletý centr se řady dalších šancí jistě ještě dočká, u Patery je to ale otázka. I v součtu s farmou posbíral v Kanadě minimum utkání a až se Vancouveru uzdraví Demko, poputuje zřejmě zpět do Abbotsfordu. Třeba se na něj ale ještě jednou usměje štěstí. A za lepších okolností.

Českému brankáři Jiřímu Paterovi (Vancouver) zápas proti Floridě nevyšel.
Soustředěný brankář Jiří Patera z Vancouveru v utkání proti Floridě
Brankář Jiří Patera se při prvním startu za Vancouver v NHL pořádně zapotil, na snímku se přesouvá proti floridskému útočníkovi Samu Bennettovi, který zápolí o kotouč.
Vancouverský obránce Filip Hronek (v bílém) se snaží prchnout Carteru Verhaeghemu z Floridy.
32 fotografií
Věděl to někdo? Proti Kometě se v Lize mistrů sázelo už před zveřejněním sestavy

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.