Skvělý debut i s hrůzným závěrem. Kluci mi to usnadnili, culil se Patera

Čísla na farmě v Hendersonu, kde si držel úspěšnost zákroků 91,6 %, dávala pražskému rodákovi v kombinaci s nabitým programem Golden Knights slušnou šanci na první start v NHL.

V noci z neděle na pondělí dostal před stále čerstvou posilou Jonathanem Quickem přednost. Od dvojnásobného vítěze Stanley Cupu, jenž byl do Vegas vytrejdován z Los Angeles, dostal i pár tipů.

„Je úžasné mít za sebou takového člověka. Jako malý jsem měl dokonce v pokoji jeho plakáty,“ vyjádřil Quickovi obdiv.

Čtyřiadvacetiletý gólman zřejmě využil rad a leccos okoukal. V zápase vytáhl třicet zákroků, ve druhé třetině se zaskvěl proti střele Braydena Schenna a hned vzápětí nataženou rukou při dorážce Nathana Walkera.

„To jsem se cítil vážně skvěle. I když tak tomu bylo hned, jakmile jsem se poprvé dotkl puku.“

Útočník St. Louis Brayden Schenn (10) se žene za volným kotoučem po zásahu brankáře Vegas Jiřího Patery s obráncem Braydenem McNabbem.

Naopak největší napětí a hrůzu cítil ve třetí části. Blues v ní srovnali na 3:3. Na stažení ztráty se podílel i útočník Jakub Vrána, jenž Pateru překonal přesilovkovou ranou jako první... Od 46. minuty však Golden Knights znovu vedli.

„Ke konci to bylo trošku děsivé, ale kluci mi to usnadnili, díky nim jsem se cítil pohodlně. Odvedli jsme skvělou práci v obranném pásmu a jsem rád, že to vyšlo. Dobrá výhra!“ zaradoval se český brankář.

„Vážně v brance vypadal velmi uvolněně,“ všiml si kouč Bruce Cassidy. „Přestože schytal pár střel do masky a bojoval tam i s nějakým problémem s bruslí. Předvedl několik důležitých pohotových zákroků a dodal nám šťávu.“

Podívejte se na sestřih ze zápasu NHL mezi Vegas a St. Louis:

Výhru mužstvu z Nevady vystřelil gólem na 4:3 jiný novic. Dvaadvacetiletý ruský útočník Pavel Dorofejev se prosadil poprvé v elitní soutěži. Z Hendersonu do prvního týmu zamířil počátkem března.

Patera se radostného oznámení dočkal minulý čtvrtek. Brankářská jednička Adin Hill utrpěl zranění v dolní části těla a přibyl k dalším třem indisponovaným mužům v masce.

Golden Knights totiž dlouhodobě postrádají Robina Lehnera. Do sezony vstupovali s hlavním brankářem Loganem Thompsonem, ten ale od února figuruje také na seznamu zraněných. A vedle něj s Hillem chybí i Laurent Brossoit.

Hokejisté Vegas Golden Knights gratulují českému brankáři Jiřímu Paterovi k vítěznému debutu.

„Teď ale máme dalšího brankáře, který nastoupil a chytal za nás velmi dobře,“ chválil Cassidy debutujícího Čecha.

Ten se po velkém kariérním zápisu hned hodlal ozvat rodičům. Navzdory zdejší třetí hodině ranní.

„Je mi úplně jedno, jestli spí, prostě jim zavolám.“