Kulichův stav se zlepšuje, sezona v Buffalu pro něj však nejspíš skončila

Autor:
  9:33
Hokejový útočník Jiří Kulich z Buffala vynechá kvůli krevní sraženině zřejmě i zbytek sezony NHL. Novinářům to řekl generální manažer Sabers Jarmo Kekäläinen. Jednadvacetiletý český reprezentant je na marodce od začátku listopadu.

JIří Kulich z Buffala kontroluje puk. | foto: AP

„Naší hlavní starostí je samozřejmě jeho dlouhodobé zdraví a až potom jde o to, kdy se může jako hokejista vrátit do hry,“ uvedl Kekäläinen na webu Buffala. „Jeho stav se lepší, ale s velkou pravděpodobností bude mimo do konce sezony,“ doplnil finský manažer.

Strašák hokejistů, co umí ničit kariéry. Krevní sraženina z NHL vyřadila i Kulicha

Kulich se v minulých dnech zapojil do tréninku Buffala, ale měl na sobě bezkontaktní dres. Podle Kekäläinena lékaři věří, že bude zdravotně v pořádku pro příští sezonu.

Rodák z Kadaně, jenž se podílel na zisku dvou medailí české reprezentace na mistrovství světa juniorů, v aktuální sezoně odehrál za Buffalo 12 zápasů s bilancí tří branek a dvou asistencí. Zdravotní problémy jej vyřadily i z nominace na olympijské hry v Miláně. Celkově odehrál Kulich v NHL 75 utkání a získal 29 bodů (18+11).

