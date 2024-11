Měl křeče, kouč si posteskl: Kdy už bude připravený? Z Kulicha může být opora

Jiří Kulich po prohře Buffalo Sabres s New Jersey Devils. | foto: Radek Vebr, MAFRA

Stejné místo mu svěřil Martin Pešout v Karlových Varech před třemi lety, občas se na něm mihl také na farmě. Teď si Kulich osvojuje místo druhého centra v NHL.

Trenér Lindy Ruff ho do středu útoku přesunul v Los Angeles, kde Sabres uspěli 1:0. Pak jej navíc povýšil na totožné místo ve druhé formaci a český mladík se mu odvděčil parádně.

Rozhodl prodloužení v Anaheimu, slušně se jevil také při výhře v San Jose. „Je to přirozený centr, takže jsem ho tam dal a sledoval, jestli dokáže využít svou rychlost víc než na křídle,“ vysvětluje hlavní kouč Sabres.

A to se mu očividně podařilo, navíc si hravě poradil i s hlavní disciplínou centrů: buly, naposledy dokonce uspěl ve více jak 72 procentech z nich.

„Když někdo začne chodit na vhazování a není na nich úspěšný, asi bych ho vrátil zpět na křídlo. Ale on byl výtečný. V San Jose navíc asi deset minut proseděl, protože dostal křeče. A já si pořád říkal: Kdy už bude připravený? Potřeboval jsem ho na buly,“ nešetří Ruff chválou.

Hodí se připomenout, že Buffalu chybí elitní centr Tage Thompson, jenž by se měl každou chvílí vrátit do sestavy. Místo něj zaskakuje v první lajně Ryan McLeod, muž především s defenzivními přednostmi, kterého by Kulich klidně mohl v hierarchii přeskočit.

Jiří Kulich si kryje kotouč, za ním se mu ho snaží odebrat Jordan Spence.

S Johnem Jasonem Peterkou a Jackem Quinnem si náramně rozumí, Ruff nemá důvod do fungujícího tria zasahovat. „Je pro mě velká čest, že můžu být součástí tohoto týmu. S každým dalším zápasem se cítím lépe, sbírám zkušenosti,“ pochvaluje si Kulich.

V NHL debutoval už v minulé sezoně, stihl ovšem pouze jediné utkání. V aktuálním ročníku navlékl dres Sabres dvanáctkrát, dvakrát skóroval.

Za zmínku stojí Kulichovo herní vytížení. V průměru hraje přes čtrnáct minut, tedy víc než třeba krajané Filip Chytil v Rangers nebo Ondřej Palát v New Jersey.

Útočník Buffala Jiří Kulich (v modrém) zakončuje v zápase proti Floridě.

„Měl dobrý kemp, na puku vypadal hodně sebevědomě. A když se podíváte na zápas v San Jose a jeho rychlé protiútoky, jak projížděl soupeřovým obranným pásmem a udržel se na puku, z toho sebedůvěra přímo čiší,“ popisuje Ruff.

Kulichovi se hodí, že se s jeho povýšením začalo Buffalu dařit. Uspělo třikrát po sobě, navíc se v tabulce vyšvihlo mezi postupovou osmičku do play off.

Do vyřazovací fáze ale mají Sabres i celá soutěž ještě daleko. Teprve nedávno se nabitý kalendář přehoupl přes první čtvrtinu, nicméně organizace od Erijského jezera, která na boje o Stanley Cup čeká už třináct let, stále drží solidní šance.

A utnout černou sérii by jí mohl pomoct i právě sebevědomý Kulich.