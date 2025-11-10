Kulichova účast na olympiádě v ohrožení. Bude chybět dlouhou dobu, oznámil trenér

Český reprezentant naposledy v NHL nastoupil 1. listopadu. „Souvisí to s krevní sraženinou. Nebudu zacházet do podrobností, ale je to dost vážné,“ uvedl Ruff.
Zároveň věří, že se jedenadvacetiletý útočník vrátí do hry ještě v této sezoně. „Závisí, jak se věci vyvinou v příštích třech nebo čtyřech týdnech,“ doplnil kouč Buffala.
Kulich vstoupil do sezony jako první centr týmu, zatím odehrál 12 zápasů s bilancí tří branek a dvou asistencí. Rodák z Kadaně vynechal poslední tři utkání Sabres a klub jej v minulém týdnu zařadil na listinu zraněných hráčů.
Bývalý mládežnický reprezentant, jenž s národním týmem získal stříbrnou a bronzovou medaili na mistrovství světa juniorů, patří mezi kandidáty na účast na únorové olympiádě. I zámořská média poukazují na skutečnost, že jeho start v Miláně je vážně ohrožen.