Čeští farmáři válí, Jiříček s Kulichem se učí bránit. A co mistrovství?

Oběma štaci na farmách přerušilo juniorské mistrovství, kde v roli opor dovedli český výběr až k nečekanému stříbru. Společně se dostali do All Star týmu turnaje.

Aby ne, vždyť Kulich střílel v průměru gól na zápas a Jiříček svou vyspělostí ostatní obránce na šampionátu evidentně převyšoval.

Po návratu do klubů je čekaly změny. Třeba Kulich se po anabázi na křídle vrátil do středu útoku, kde válel už v juniorce. Ostatně i Buffalo s ním coby centrem počítá.

„Čím víc pozicí zvládáte hrát, tím lepší jste, ne?“ nadhazoval v jednom z rozhovorů trenér Rochesteru Seth Appert.

„Dává vám to větší šanci nejen k povolání do NHL, ale i k udržení se v ní. Když hrajete jen levé, nebo pravé křídlo, máte osm volných pozic. Když umíte i centra, hned můžete nastupovat v útoku kdekoliv,“ vysvětluje.

Kulich si formu z „dvacítek“ přivezl i do klubu, v kombinaci se změnou pozice momentálně předvádí nejlepší výkony v sezoně. V únoru během deseti zápasů nasázel osm branek, na další čtyři nahrál.

„Je až neuvěřitelné, jak se každým týdnem zlepšuje. Jeho pracovní morálka je úžasná a to mu je jen osmnáct let,“ diví se Appert.

Jiří Kulich se soustředí při vhazování v zápase Americké hokejové ligy.

„A navíc se výrazně zlepšil v defenzivě. Když hrajete mezi juniory nebo na univerzitě a jste dostatečně talentovaný, obvykle se k vám puky vždy dostanou a vy se o ně nemusíte moc snažit. Na této úrovni a v NHL už to tak není, musíte o kotouč bojovat a rázem si ho začnete více cenit, když ho máte na hokejce. To je přesně Kulichův případ,“ míní trenér.

I proto byl karlovarský odchovanec vyhlášený nejlepším hráčem farmářské soutěže posledního únorového týdne. Ocenění povedených výkonů se dočkal i Jiříček, který si teprve jako čtvrtý obránce-teenager v historii ligy vysloužil nominaci na Utkání hvězd AHL.

Není divu, vždyť si před odletem na juniorské mistrovství držel bilanci jednoho bodu na utkání. Až po návratu z produktivity mírně ubral, více se soustředí na obrannou fázi.

Přesně tak to ostatně Columbus plánoval, trenéři ho kromě přesilovek chtěli v druhé polovině sezony začít nasazovat i na oslabení. „Musíme dál pracovat na detailech, návycích a zkrátka na všem, co vyžaduje seniorský hokej,“ upřesňuje asistent trenéra Clevelandu Mike Haviland pro The Athletic.

Jiříček zachytil start sezony o něco lépe než Kulich. Jak útočník v říjnu pro iDNES Premium prohlásil, nečekal, že AHL bude z extraligy takový skok. Zato někdejší plzeňský bek už přeci jen měl zkušenosti s fyzickou hrou i třeba ze seniorského šampionátu a mnoha zápasů mezi dospělými. Souboje do těla mu tak nebyly cizí.

Střetům se nevyhýbá, ale ani je nevyhledává. „Viděl jsem už hodně podobných kluků, kteří v průběhu dalších dvou tří let dorostou do svého těla. Zesílí a najednou začnou vyhrávat souboje jeden na jednoho místo toho, aby je někdo neustále od puku odstavoval,“ říká Trent Vogelhuber, kouč Clevelandu.

David Jiříček (uprostřed) prožil v zápase s Bostonem svůj debut v NHL.

„Zastavování útočných akcí v obranném pásmu je také něco, na čem pracujeme. Pořád mu opakuju, ať hraje jednoduše, přímočaře a tvrdě. A už začíná mít lepší cit pro hru,“ míní.

Podobně jako si v Rochesteru váží Kulichovy morálky, v Clevelandu překvapil Jiříček jinou vlastností.

„Pamatuju si náš první trip, hráli jsme asi čtvrtý zápas sezony, velmi vyrovnaný. A on stál na střídačce a hecoval svoje spoluhráče. To bych si netroufl ani jako nováček ve třiadvaceti letech, natož v osmnácti! Je velmi emotivní, upřímný, otevřený,“ prozrazuje Vogelhuber.

Kulich i Jiříček patří k nejlepším nováčkům na farmách, možná vůbec k nejlepším hráčům napříč celou ligou. Nepřekvapí, pokud dostanou pozvánku do národního týmu před květnovým světovým šampionátem. Už na začátku února generální manažer reprezentace Martin Havlát avizoval, že záleží, jak si povedou jejich týmy v souvislosti s play off.

Jiříček s Clevelandem do vyřazovací fáze velmi pravděpodobně nepostoupí, Columbus je v NHL dokonce poslední. Kulichův Rochester se pohybuje lehce za hranou postupu stejně jako Buffalo o patro výš.

Už v polovině března by měli Havlát a spol. zveřejnit, kteří hráči ze zámoří přichází v úvahu s nominací na květnový šampionát. Dostanou šanci i Jiříček s Kulichem?