Režisér Kulich v nové lajně oslnil. Byl do puntíku skvělý, chválil spoluhráč

Ten vedle Kulicha naskočil do druhého utkání v řadě poté, co se český forvard vrátil po čtyřzápasové pauze způsobené zraněním v dolní části těla.

V útoku je doplnil JJ Peterka, jenž se do první formace posunul kvůli nemoci Jasona Zuckera, který běžně zastává pozici levého křídla.

A nová ofenzivní trojice ukázala kvality okamžitě. Spolupráce poprvé zafungovala po necelých osmnácti minutách.

Kulich vyhrál buly v útočném pásmu, posunul kotouč na Thompsona a ten z okraje pravého kruhu prostřelil Thatchera Demka.

Právě vhazování byla Kulichovou silnou zbraní. Úspěšnost sice neměl ani poloviční, vyhrál jich devět z dvaceti pokusů, ale padly díky nim hned dvě branky.

A především ta rozhodující v 54. minutě, kdy dvacetiletý rodák z Kadaně dostal puk na kapitána Rasmuse Dahlina a ten nahrál Peterkovi, jenž Sabres zařídil výhru po dvou nezdarech za sebou.

Jiří Kulich z Buffala cloní před brankářem Thatcherem Demkem z Vancouveru při gólu svého týmu.

„Potřebujeme ho. V zápase udělal spoustu dobrých věcí. Jeho rychlost byla evidentní,“ chválil trenér Lindy Ruff Peterku, který se prosadil po dvanácti zápasech bez gólu.

Ještě před Peterkou se ve třetí části prosadil také sám Kulich, když srovnával na 2:2. Opět zafungovala spolupráce s Dahlinem a Peterkou, který zpoza branky vybídl ke skórování českého centra. A ten se tváří v tvář Demkovi nemýlil.

„Pokaždé, když mají ti dva (Thompson a Peterka) puk, snažím se najít místo, protože vím, že mě hodně hledají,“ poodhalil Kulich, jenž byl po zásluze vyhlášen první hvězdou duelu.

Podívejte se na trefu Jiřího Kulicha proti Vancouveru:

Tříbodový večer zaznamenal podruhé v sezoně. O Vánocích na ledě New York Islanders dvakrát skóroval a jednou nahrával.

Díky představení proti Vancouveru se dostal celkově na dvanáct bodů (8+4) ve 33 zápasech a ukázal, že spolupráce s Thompsonem a Peterkou může fungovat.

„Myslím, že celá jejich lajna jako celek skvěle tvořila hru,“ těšilo kouče Ruffa.

Do dalších zápasů by tak trojice mohla opět nastoupit společně a Kulichova pozice v Sabres by rázem mohla dostat významnější váhu. Průměrně zatím na ledě tráví čtrnáct minut, necelých osmnáct proti Vancouveru byl pro českého mladíka druhý největší prostor v sezoně.

Jiří Kulich (20) z Buffalo Sabres tečuje na bránu Vancouver Canucks, puk sleduje Filip Hronek (17).

V organizaci by jistě byli rádi, aby si nově vzniklá elitní formace formu udržela. Buffalo se po špatném úvodu sezony a následné hrozivé sérii třinácti porážek v řadě stále krčí na dně Východní konference, na postupovou příčku do play off aktuálně ztrácí jedenáct bodů.

Po minulém zápase dokonce Ruff nešetřil kritikou a hráčům naordinoval ranní trénink místo volna.

„Myslím, že to byla jedna z těch situací, kdy jsme si nezasloužili den volna. Bylo dobře, že jsme už brzy trénovali a nastavili se na zápas,“ řekl Thompson.

A výhra nad Canucks mu dala za pravdu.

„Odhodlání bojovat, vyhrávat souboje a pracovat jeden pro druhého bylo mnohem lepší než v minulém utkání,“ vážil si Peterka zlepšeného výkonu.

Pokud chce ale tým ještě zdramatizovat situaci ohledně postupu do vyřazovací části, bude muset s takovým nastavením vstupovat do každého z následujících 35 duelů.

A chybět by u toho nemusel ani talentovaný Kulich.