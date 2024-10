Skvělé léto, ale zase nic, pouze tribuna. Proč Kulich dál čeká na šanci v NHL?

Už před rokem hlásil: „Cílem je NHL.“ Chtěl se co nejdéle udržet na kempu Buffala, záhy si pak vybojovat také stálé místo v áčku. Výsledek? Jediný zápas mezi hokejovou šlechtou během celé sezony. Uplynulo takřka 365 dní a Jiří Kulich zažívá znovu podobnou situaci. Do výpravy Sabres v Praze, kde klub vstoupí do nového ročníku dvěma zápasy, se sice dostal, ale s jeho účastí na ledě to příliš nadějně nevypadá.