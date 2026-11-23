Úspěšným zakončením prokázal, v jaké pohodě nyní hraje. Zásah ze čtvrté minuty totiž byl už jeho třetí v posledních čtyřech utkáních.
„Předvádíme teď svůj nejlepší hokej. V ofenzivě nám to začíná klapat, v obraně jsme silní a speciální formace se zlepšují,“ pochvaloval si trenér Lindy Ruff.
Spolehnout se může na produktivní první útok, který měl v posledních čtyřech duelech shodné složení. Tage Thompsona a Zacha Bensona v něm na centru doplnil právě Kulich, jenž v elitní lajně nahradil Peytona Krebse.
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Ruff tím reagoval na sérii čtyř nezdarů, Kulicha do přirozené role posunul z křídla třetí formace. A spolupráce v nově složeném útoku okamžitě zafungovala.
Thompson za zmíněné období nasbíral sedm bodů (5+2), Benson šest (2+4). Kulich se proti Tampě dostal na čtvrtý bod v předposlední minutě duelu, když nahrál Bensonovi na pojišťující gól do prázdné brány.
„Hrát s Tagem a Zachem mi hodně zvedlo sebevědomí. Oba jsou to vynikající hráči i lidé. Hrozně mě baví kreativita a šikovnost, jakou do hry vnášejí. To, že s nimi můžu hrát, mi opravdu pomohlo v mojí vlastní hře. Je hrozně fajn se na ně dívat a zároveň být součástí úspěchu naší lajny,“ těšilo Kulicha.
Ten se tak postupně opět dostává do pozice, kterou od něj v klubu po příchodu do NHL předpokládali. A také nechává zapomenout na nepříjemná období, kdy se musel potýkat se zdravotními problémy.
Téměř přesně před rokem totiž musel nečekaně odstoupit ze zápasu s Washingtonem a do konce sezony si už nezahrál. Doktoři mu našli krevní sraženinu.
Rodák z Kadaně během podzimu přiznal, že se mu hlavou honily nejhorší možné scénáře, nevěděl, jestli s hokejem bude moct pokračovat.
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Nepříjemné starosti však dokázal zažehnat, v létě už se se opět připravoval na ledě na novou sezonou. Sabres mu zátěž začali postupně dávkovat, na začátku ročníku hrával přibližně kolem 13 minut na zápas.
„Šel jsem do sezony s obrovským očekáváním a do značné míry jsem se snažil vytěsnit, že jsem loni vynechal tolik hokeje,“ přiznal Kulich.
A když už začal opět nakoukávat do první lajny, vybral si v kariéře další nepříjemný a smolný moment. Před měsícem ho totiž při tréninku zasáhl puk do obličeje, což dvaadvacetiletému útočníkovi způsobilo otřes mozku.
Vynechal dalších pět utkání, po návratu se opět rozehrával ve třetím útoku na křídle. Než Ruff před utkáním s Philadelphií zavelel: „Jdeš do první formace!“
Kulichovi pochopitelně narostl prostor na ledě, rázem se dostal k 18 minutám, v předposledním klání proti Floridě se dokonce vyšplhal na více než 21 a půl minuty.
„Zase vypadá jako ten ‚Kuli‘, kterého jsme tu měli před pár lety. Hraje s obrovským sebevědomím a neustále vytváří ofenzivní hrozbu. Jeho návrat do formy je jedním z našich největších pozitiv z posledních zápasů,“ netajil radost Ruff.
Může ho také těšit, že střelecké příspěvky přicházejí i od jiných hráčů než od Thompsona a Bensona. „Drželi nás nad vodou, ale teď to vypadá, že se konečně přidali další. A že už to také jim končí v síti,“ oceňoval velezkušený kouč.
Na Kulichovi teď bude, aby na formu navazoval a i nadále dokázal být jedním z tahounů Sabres. Velký potenciál však momentálně zvládá naplňovat více než dobře.