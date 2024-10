Skleslý Kulich po prohře: Druhý gól beru na sebe. Zatím netuším, co bude dál

Pár desítek minut po závěrečné siréně se loučil se svými nejbližšími, které kvůli odletu do zámoří zase nějakou dobu neuvidí. Rodiče neskrývali dojetí, i přes porážku museli být na syna nesmírně pyšní.

Stále teprve dvacetiletý mladík proseděl úvodní duel v Praze pouze na tribuně. Vzhledem ke zdravotním problémům Zacha Bensona a Nicolas Aubého-Kubela ale v sobotu ráno slyšel: „Připrav se, dnes nastoupíš.“

„Vypadal trochu nervózně, ale tak to občas mladí kluci mají. Je to dobrý hráč, může to dotáhnout daleko,“ hlásil na tiskové konferenci trenér Lindy Ruff.

Kulich začal ve druhém útoku, ale vzhledem k brzkému zranění Johna Jasona Peterky, který si ze střetu s Brendenem Dillonem odnesl otřes mozku, v průběhu utkání pendloval mezi jednotlivými formacemi.

Jiří Kulich před zápasem NHL v Praze.

Příležitost naskočit před solidně zaplněnými tribunami v O 2 areně si chtěl především užít, ale po zápase přiznal, že nepovedená zadovka předcházející vítězné trefě soupeře mu zážitek poněkud znepříjemnila.

„Byla to moje chyba,“ nehledal Kulich výmluvy v rozhovoru s českými novináři.

Na ledě jste byl také u třetího gólu Devils. Myslíte si, že to může ovlivnit vaši pozici?

Doufám, že ne, ale zatím nedokážu říct. Musím pořád makat, pokaždé nechat na ledě všechno. A pak uvidíme, co bude.

Podívejte se na třetí branku New Jersey:

V čem vidíte hlavní příčiny dvou porážek v Praze?

V pátek bylo znát, že jde o první zápas sezoně, dělali jsme hodně chyb. Tentokrát už jsme s nimi hráli vyrovnaněji, ale málo jsme stříleli. A přesvědčili jsme se o tom, že na takové úrovni se každá chyba trestá.

Jak jste si užil slavnostní buly, kdy puk mezi vás a Nica Hischiera vhodil Patrik Eliáš?

Bylo to krásné, těší mě, že jsem toho mohl být součástí. Chtěl bych poděkovat Rasmusi Dahlinovi (kapitán Buffala), že mě tam pustil.

Vnímal jste podporu z tribun?

Fanoušci byli opravdu hlasití. Zase ukázali, proč je skvělé hrát hokej v Česku.

Patrik Eliáš se zhostil úvodního buly zápasu mezi New Jersey Devils a Buffalo Sabres.

Jak jste reagoval, když jste se dozvěděl, že vás trenéři zařadili do sestavy?

Hned jsem psal rodině a kamarádům, opravdu mě to potěšilo. Cítil jsem podporu, jen je škoda, že nenastoupil i Lukáš Rousek. I pro fanoušky by to bylo lepší, ale nedá se nic dělat.

Teď vás čeká návrat do zámoří, další zápas hrajete až příští týden.

To je fajn, beru to jako výhodu. Aspoň se můžeme pořádně připravit.