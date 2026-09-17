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Já ani nevěděl, že jsem na ledě. Kulich o léčbě a návratu, jakou má pozici v Buffalu?

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  12:48
JIří Kulich z Buffala kontroluje puk.

JIří Kulich z Buffala kontroluje puk. | foto: AP

Jiří Kulich z Buffal vyhrál vhazování nad Johnem Tavaresem z Toronta.
John Tavares z Toronta střílí, sleduje ho Jiří Kulich z Buffala.
Jiří Kulich slaví se spoluhráči svůj gól. Vlevo je Zach Benson, vpravo Zach...
Hokejisté Buffala oslavují gól Jiřího Kulicha (20).
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Spoluhráčům záviděl. Že vítězí, baví fanoušky a sunou Buffalo do play off NHL. Že vůbec mohou být na ledě a hrát hokej! „To bylo pro mě nejtěžší,“ přiznal zpětně Jiří Kulich. Na novou sezonu je nachystaný, natěšený, tak dobře se prý ještě nikdy necítil. Přitom to není dávno, kdy mu bylo nejhůř.

„Cítil jsem se jako duch.“

„Ani jsem nevěděl, že jsem na ledě.“

„Pamatuji si, že jsem si řekl: Dobře, něco se mnou není v pořádku.“

I takřka po roce si český útočník vybaví, jak mizerně si připadal na začátku listopadu v zápase s Washingtonem. Unavený, malátný, myšlenky rozmazané.

Ve třetí třetině po jediném střídání odstoupil. A do konce sezony už dres Sabres neoblékl. Doktoři mu našli krevní sraženinu, u tak mladého člověka velice vzácnou.

„Nevěděl jsem, co čekat, představoval jsem si nejhorší možné scénáře,“ zavzpomínal Kulich na těžké časy pro klubový web. „Říkal jsem si: Co budu dělat, když mi zakážou hokej? Pracovat pro tátu ve stavebnictví?“

Žádné takové! Vážné zdravotní problémy zažehnal, je zpět a znovu připravený. K velké radosti natěšených spoluhráčů, kteří se jeho návratu nemohli dočkat.

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„Lidé už možná zapomněli, že máme v kádru tak dobrého hokejistu,“ pousmál se brankář Ukko-Pekka Lukkonen. „Jeho pracovní morálka hovoří za vše. Musel bojovat, aby byl zase zdravý. O to větší motivaci teď bude mít. Skvělý kluk, vynikající střelec. Bude naším rozdílovým hráčem.“

Nic nepůjde hned, chce to především čas. Dlouhá pauza se může hlavně na začátku projevit, ale v Buffalu jsou připravení být s dvaadvacetiletým útočníkem trpěliví.

„Zase potřebuje hokej začít vnímat. Ale vypadá výborně! Když byl zdravý, hrál parádně, pak to z pochopitelných důvodů nebyl on. Už se nemůžu dočkat, až ho zase uvidíme v plné síle,“ vzkázal generální manažer Jarmo Kekäläinen.

Český útočník Jiří Kulich v dresu Buffala

A jaké mají Sabres s Kulichem plány?

Specializovaný web Daily Faceoff odhaduje, že se objeví v elitní formaci mezi Zachem Bensonem a Tagem Thompsonem, s nimiž odehrál několik zápasů nejen v předchozím ročníku, ale už na konci sezony 2024/25.

Záleží však především na tom, co si myslí trenér Lindy Ruff: „Ukázal nám, že může nastoupit proti komukoliv. Já v něm vidím to stejné, co před rokem. Špičkového centra první nebo druhé lajny.“

To neznamená, že zde držitel dvou medailí z juniorského mistrovství světa zahájí základní část. Může začít níž v sestavě, klidně i na křídle. A když se mu bude dařit, postupně se propracovávat vzhůru.

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Chce si uzmout co největší roli, ale především si užívá, že znovu může dělat, co ho baví.

„Je to tak vzrušující, ani to nedokážu popsat. Nemůžu se dočkat prvního přípravného zápasu, prvního vhazování, soubojů, až si vystřelím na branku. Připadá mi to jako sen,“ vyprávěl nadšeně.

Cesta zpět k hokeji byla složitá. Trnitá, náročná hlavně po psychické stránce. Kulicha dostali na starost kluboví specialisté, trávili s ním dlouhé hodiny na ledě i v posilovně.

Netrénoval naplno, vzhledem k jeho stavu a rizikům spojeným s užíváním léků na ředění krve musel dodržovat jistá omezení. Občas se necítil dobře, dělal tak maličké krůčky, až ho to někdy frustrovalo.

Jiří Kulich slaví se spoluhráči svůj gól. Vlevo je Zach Benson, vpravo Zach Metsa.

Jiří Kulich se raduje z trefy v utkání proti Pittsburghu.

„Ale já si ho nemůžu vynachválit,“ poznamenal Mike Ansell, trenér bruslení a dovedností. „Měl vzorný přístup a v 95 procentech procesu také úsměv na tváři.“

Krevní sraženina se však po pěti měsících zmenšila jen o 20 procent. Musela se odstranit, v březnu absolvoval český hokejista tříhodinovou operaci na Mayo Clinic v Minnesotě, po celou dobu zákroku zůstal při vědomí: „Nebudu lhát, bylo to strašidelné!“

Závěr jarní jízdy za vytouženým postupem do play off, kam se Buffalo probojovalo po dlouhých čtrnácti letech, už prožíval se zbytkem týmu.

Teď ji chce zažít znovu, jako plnohodnotný člen sestavy. Konkurence posílila, Atlantická divize znovu vypadá mimořádně našlapaně, ale proč by ne?

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Sabres sice neprodloužili smlouvu s klíčovým útočníkem Alexem Tuchem, ale kolem Thompsona a kapitána Rasmuse Dahlina vystavěli mladé, energické jádro, kterému se předpovídá zajímavá budoucnost.

„Stavěli jsme od základů. Když se na kluky dívám a vidím, jak se posouvají, nabíjí mě to optimismem. Po minulé sezoně přesně víme, jakým směrem se vydat,“ pochvaloval si Lukkonen.

Benson (21 let), Doan (24), Quinn (24), Helenius (20), Östlund (22), Power (23), Zellweger (23)... Ti všichni jsou připravení udělat další krok.

Stejně jako Kulich, který už nemusí spoluhráčům závidět. Hokej se opět stal součástí jeho života.

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