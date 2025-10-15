Jasný vzkaz bez zbytečných kudrlinek. „Musí být lepší,“ zaznělo z úst zkušeného trenéra, jehož pozice se v případě dalších neuspokojivých výsledků může ještě výrazněji rozkývat.
Sabres zahájili nový ročník třemi porážkami – 0:4 s New York Rangers, 1:3 s Bostonem, 1:3 s Coloradem.
Novinář Sean McIndoe z renomovaného webu The Athletic v titulku jednoho ze svých článků hlásal: „Zatím je brzy mít o čemkoliv jasno, tedy možná s výjimkou Buffala.“
Berte to s nadsázkou, ale o pověsti a pozici organizace, které se zbytek soutěže posmívá a i vlastní fanoušci ji neváhají označit za prokletou, to leccos ukazuje.
Už čtrnáctkrát v řadě chyběla v play off. Čtrnáctkrát! Strašidelnou sérii se snaží zlomit mužstvo plné mladých hokejistů se zajímavým potenciálem, mezi něž se řadí i Kulich.
„Musí být aktivnější s pukem, musí se lépe pohybovat, jeho bruslení není na takové úrovni jako v předchozím ročníku. Obecně od něj potřebujeme lepší výkony,“ pokračoval Ruff.
Zdůraznil, že zlepšit se potřebují také ostatní, kritiku neadresoval jen na jedenadvacetiletého Čecha. Právě on ale nepovedený start nejspíš odnese vyřazením ze sestavy.
Proti Buffalu a Coloradu vedl z pozice centra druhou formaci, na ledě Bostonu dostal vzhledem ke zdravotním obtížím Joshe Norrise dokonce příležitost v elitní lajně.
Na úterním tréninku se ale propadl až do pátého útoku vedle bojovníků Masona Geertsena a Jordana Greenwaye.
Když se novináři trenéra Sabres zeptali, zda se stejným složením plánuje vyrukovat i v nejbližším utkání s Ottawou (čtvrtek 1.00 SEČ), jen bez emocí odvětil: „Nevím, zkoušíme různé varianty, teprve uvidíme.“
V minulé sezoně stihl Kulich odehrát 62 zápasů, část z nich i po boku největších ofenzivních hvězd týmu. Nasázel patnáct branek, přidal devět asistencí, ale postrádal konzistentnost.
Předvedl jeden povedený výkon, pak se na pár duelů bodově odmlčel. U mladého hokejisty, jenž si v konkurenci absolutní špičky stále teprve zvyká, nic neobvyklého.
„Ale teď už se očekávalo, že udělá další krok,“ popisoval Matthew Fairburn z The Athletic, jenž se na dění okolo Buffala specializuje.
Zatím se tak neděje. Tři starty, nula bodů. Proti Bostonu i Coloradu se navíc dvojnásobný medailista z juniorského mistrovství světa ocitl na ledě při dvou inkasovaných brankách.
Podobně bídně je na tom většina kádru, do statistik se zapsala jen pětice hráčů. Samuelsson, Zucker, Tuch, Thompson a Dahlin, který po porážce s Avalanche hlásil: „Musíme se z toho rychle vyhrabat.“
A když se po důvodech nezdarů začali pídit novináři, Thompson se mezi nimi pořádně vytočil: „Vážně chcete přikládat váhu třem porážkám na startu sezony? Vždyť to nic neznamená. Chováte se, jako by měl přijít konec světa. Jsem z toho už opravdu unavený, nebaví mě to.“
Jak vidno, atmosféra není ideální. Nejen v kabině, ale ani na tribunách, odkud se znovu ozýval pokřik „Fire Adams!“ volající po vyhazovu nepopulární generálního manažera Kevyna Adamse.
Fanoušci se obávají pokračující mizérie. Nespokojenost dávají najevo už delší dobu, jeden z nich si dokonce v neděli večer v KeyBank Center sundal dres a vzteky ho mrštil na led.
Další se na sociální síti X vyslovili proti případnému vyřazení Kulicha ze sestavy. „A tohle má být jako řešení?“ ptali se nevěřícně a přidali jiná jména, která by si podle nich zasloužila posadit na tribunu.
Ruff plánuje hru oživit, z marodky se vrací Greenway i talentovaný Zach Benson. Naopak Norris zůstane mimo delší dobu, schází i brankářská jednička Ukko-Pekka Lukkonen či bek Michael Kesselring.
Zatím těžko predikovat, zda se pozice českého útočníka může otřásat i z dlouhodobějšího hlediska. Ať už s ním či bez něj, Sabres potřebují reakci. Ideálně už proti Ottawě.