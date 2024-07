Vymění NHL za Rusko? Problémový Kuzněcov může odejít, ovlivní i Nečase

Ten aktuálně drží Carolina, byť se o Kuzněcovův plat smírně dělí s Washingtonem, jeho bývalým zaměstnavatelem.

Což ovšem pro aktuální zápletku není zrovna důležité.

Ruský server Championat v pondělí večer přišel s informací, že dvaatřicetiletý forvard posílí tamní Petrohrad. „Kuzněcov se vrátí do Ruska a podepíše kontrakt s SKA Petrohrad na čtyři roky. Dohodu oficiálně oznámí poté, co hokejista vyřeší smluvní strasti s Carolinou,“ napsal.

Co se zdálo býti jasně dané, portál o pouhé dvě hodiny později zmírňoval. Vyjádřil se totiž přímo hráčův agent Šumi Babajev, jenž případné zrušení platné spolupráce s Hurricanes popřel.

Tradičně jako pták. Ruský útočník Jevgenij Kuzněcov je navždy spjat s extravagantní oslavou gólů.

„V životě je možné všechno, ale o návratu do Ruska je zatím předčasné mluvit. Ze strany SKA však došlo ke kontaktu, ozvali se a sdělili nám, že pokud se Jevgenij vrátí, jsou připraveni jednat,“ oznámil Babajev.

„Samozřejmě nic se nedá vyvrátit. Já sám bych byl rád, kdyby se Kuzněcov vrátil, stal by se hvězdou KHL. Zatím je stále hladový a chce si hokej užívat, proto zvažuje především možnosti v NHL. Pokud se mu něco nebude líbit a nebude spokojený, pak přijdou na řadu jednání s týmy z KHL. Ale kdy se tak stane, nyní nedokážu říct,“ dodal poněkud neurčitě.

Kuzněcov nemůže legálně podepsat smlouvu s jakýmkoliv klubem Kontinentální hokejové ligy (KHL), pokud má v NHL stále platnou jinou. Nabízí se ale otázka, zdali tak i přesto neučiní.

KHL v současnosti usiluje o získání nezávislosti nejen na Mezinárodní hokejové federaci (IIHF), ale také na té ruské. Přesunula by se pod vládní ministerstvo sportu a rázem by nemusela dodržovat dosud platná pravidla o mezinárodních přestupech, respektive by kluby nepotřebovaly přestupní karty.

Šéf soutěže Alexej Morozov ale prohlásil, že by liga i nadále uznávala hráčské smlouvy v ostatních ligách a jinde zavázané hokejisty by nepodepisovala. Což tvrdí také o lince NHL – KHL.

„Byť jsme spolu nepodepsali memorandum, existují mezi námi dohody o vzájemném respektování kontraktů a v posledních letech nedošlo k žádným incidentům. Jsme otevřeni dialogu i s dalšími profesionálními soutěžemi,“ pronesl.

Jenže už jenom z tohoto výroku vyplývá jedna zásadní nepravda. CSKA Moskva loni v červenci podepsalo smlouvu s deportovaným brankářem Ivanem Fedotovem, který se už domluvil s Philadelphií.

Ivan Fedotov konečně v dresu Philadelphia Flyers

Že tedy něco nejde oficiální cestou, ještě neznamená, že se to skutečně nestane.

Pokud by Kuzněcov opravdu chtěl odejít do Ruska a pro návrat si vybral řádnou variantu, nepřekvapilo by, pokud by mu Carolina vyhověla.

Ruskému centru se zbytek základní části, který v Raleigh strávil, příliš nepovedl, ve dvaceti zápasech nasbíral jen sedm bodů. V zámoří ho sice následně chválili za výkony v play off, i tak mu ale patřila ve vyřazovací fázi až sedmá příčka v týmové produktivitě.

Navíc Kuzněcov nikdy nebyl zrovna svatoušek a chlap, bez kterého by se kabina neobešla.

Během covidem svázané sezony v NHL se spolu s ruskými spoluhráči ve Washingtonu podílel na večerní pokojové zábavě a musel do izolace. Především se ale „proslavil“ v roce 2019, kdy na mistrovství světa neprošel po zápasu o bronz dopingovou kontrolou kvůli požití kokainu. Od IIHF dostal čtyřletý trest, od NHL jen stopku na tři zápasy.

Letos v únoru nastoupil do asistenčního programu NHL a hráčské asociace, který pomáhá léčit závislosti a psychické problémy, v prosinci se nevešel do sestavy Capitals a sledoval zápas z tribuny. Několikrát také žádal o výměnu, před přesunem do Caroliny ho ještě Washington poslal na farmu.

S Kuzněcovem by Hurricanes sice ztratili druhého centra, zato by si zvětšili prostor pod platovým stropem o 3,9 milionu.

A to je informace, která by ovlivnila také osud českého útočníka Martina Nečase. Na něj totiž klub doposud marně hledal místo, proto začal shánět potenciální zájemce o výměnu. A že jich bylo!

Boston, Buffalo, Winnipeg, Chicago, Montreal, Calgary a další.

Ať už generální manažer Eric Tulsky váhal, nebo se zatím nedočkal ideální nabídky, čekání se mu může nyní vyplatit.

V případě Kuzněcovova odchodu by měl k dispozici rázem zhruba patnáct a půl milionu dolarů. Na smlouvu čeká kromě Nečase ještě mladší Seth Jarvis a dříč Jack Drury.

Stále nemá vyhráno, ale taková suma by mu mohla na všechny tři stačit.

Nečas se přihlásil k arbitráži, která by mu na přelomu července a srpna přiřkla jednoletou nebo dvouletou přechodnou smlouvu.

Do té doby se ale může domluvit s Carolinou na jiné, případně ho může klub vyměnit.

Nakonec ale svízelnou situaci může pomoci rozseknout nečekaný jev – jeden náhlý úprk do Ruska.