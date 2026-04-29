Ještě nekončíme! Jak Oilers za 10 minut vyhnali Dostála z brány a odvrátili vyřazení

  16:43
Ne, nejsou to oni. Finalisté posledních dvou ročníků se marně snaží vyzrát na tým, který osm let chyběl v play off. Největší hvězdu Edmontonu navíc trápí zranění. Ve středu však Oilers konec sezony odmítli. Už v 11. minutě donutili Anaheim stáhnout z branky Lukáše Dostála a hvězdné duo McDavid–Draisaitl pak čtyřmi body řídilo suverénní výhru 4:1.
Hokejisté Edmonton Oilers slaví s fanoušky vítězství 4:1 v pátém zápase play off proti Anaheim Ducks. | foto: Reuters

„Už jsme byli i v horších situacích, ale dobře víme, jak naléhavě musíme hrát a co všechno je v sázce,“ prohlásil Leon Draisaitl na ranním rozbruslení.

Moc dobře věděl, co musí před osmnácti tisíci domácími fanoušky předvést. Kdo jiný by měl vzít zodpovědnost na sebe než on a jeho parťák Connor McDavid?

Rogers Place rozjásal Vasilij Podkolzin už v čase 2:22 a o šest minut později Oilers vedení navýšili. Když se Dostál snažil rozehrát zpoza branky, ale jeho nahrávku o mantinel zachytil Nugent-Hopkins, nahodil puk na Zacha Hymana a ten jej prostrčil mezi betony českého gólmana.

Druhý gól Edmontonu po chybné Dostálové rozehrávce:

A tlak pokračoval. Kapanen o chvíli později vybojoval puk u mantinelu, poslal ho do rohu Draisaitlovi a ten si jej vyměnil s McDavidem. Následovala přihrávka na modrou čáru Bouchardovi na jehož ránu si sjel před branku německý útočník a bylo to 3:0.

Načež trenér Ducks Joel Quenneville odvolal svou jedničku Dostála už po 10 minutách a 13 sekundách!

Mistr světa z Prahy, přestože se jeho týmu nebývale daří, zatím v play off neprožívá ideální období. Do pátého zápasu vstupoval s úspěšností zákroků 87,8 % a po středečním duelu si ještě pohoršil. Mezi dvaceti brankáři ve vyřazovacích bojích je na tom aktuálně hůře už jen Ukko-Pekka Luukkonen z Buffala.

Nevzdáme se! Pastrňák emotivně slavil, fanoušci soupeře ho zasypali nadávkami

„Dvakrát za sebou byli ve finále z nějakého důvodu – je to zkrátka kvalitní tým,“ přiznal útočník Ducks Troy Terry. „Stále si ale věříme. Věděli jsme, že do toho pořádně šlápnou. Udělali jsme pár chyb, ale nemyslím si, že bychom nebyli připravení nebo soupeře podcenili.“

„Byl to jeden z těch zápasů, kdy nám hned na začátku uteklo. Měl jsem pocit, že jsme pak soupeře i tlačili, ale tak už to holt v play off chodí,“ dodal.

Lukáš Dostál v bráně Anaheim Ducks, v zápase s Edmonton Oilers za jeho záda skóruje Leon Draisaitl (29).

Anaheim, už s náhradníkem Villem Hussem v brance, pak ve druhé třetině snížil v přesilovce. Právě v početních výhodách Ducks s 50% úspěšností vládnou celé lize, zatímco Edmonton má v prvním kole play off nejslabší oslabení. Jenže chvíli nato udeřil z přesilovky opět Draisaitl, který zakončil kombinaci po nahrávce do pravého kruhu od nikoho jiného než McDavida.

Přitom nebylo vůbec jisté, zda kapitán Oilers kvůli poraněnému kotníku z druhého utkání nastoupí. Po zápase však ujišťoval, že o vynechání zápasu vůbec neuvažoval. „Vůbec. Ani na moment. Máme v týmu spoustu kluků, kteří do toho dávají úplně všechno. Možnost, že bych nehrál, pro mě nebyla ve hře.“

Byť kanadský fenomén letos pošesté získal Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části, tak v play off v prvních dvou duelech vyšel na prázdno a nebyl ve své tradiční pohodě. Pomalu se ale zdá, že se začíná rozjíždět (1+5).

Connor McDavid se snaží proháčkovat obranou Anaheimu.

Navíc je mezi trojicí finalistů na Ted Lindsay Award pro nejužitečnějšího hráče podle samotných hokejistů, kterou už čtyřikrát vyhrál a v případě dalšího triumfu by dorovnal rekordmana Wayna Gretzkyho.

„Bude to vyžadovat obrovské úsilí,“ neskrývá McDavid. „Pořád jsme ve velmi těžké pozici. Člověk musí být vděčný už jen za to, že se dožil dalšího dne. Jediné, co jsme udělali, je, že jsme přežili. Tlak je stále na nás, ale pro ně to bude také náročné.“

New York? Párty jsou tu i na ulici, říká Chmelař. Rulíkovi dá vybrat z „meníčka“

„Ukončit sérii na domácím ledě bývá ošemetné. Určitě se nebudou chtít vracet do Edmontonu. Jsou pod tlakem, my ale musíme znovu najít cestu, jak přežít,“ burcuje kapitán.

Málokdo totiž v Edmontonu čekal, že jako pátý nasazený tým budou bojovat o přežití a odvracet mečboly proti mladému výběru, který hrál play off naposledy v sezoně 2017/18.

Útočník Anaheimu Ryan Poehling v souboji se Zachem Hymanem z Edmontonu.

„Mají v kádru spoustu hráčů, kteří v posledních dvou letech bojovali o Stanley Cup. Takové zkušenosti jsou k nezaplacení. V mnoha sériích už prohrávali, ale nikdy se nevzdali,“ ocenil soupeře jediný střelec Anaheimu v zápase Alex Killorn.

„Na druhou stranu – kdyby nám někdo předem řekl, že pojedeme domů k šestému zápasu za stavu, kdy můžeme sérii ukončit, brali bychom to všemi deseti. Jsme ve skvělé pozici,“ dodal optimisticky.

V pátek se tak ukáže, jestli tým plný hvězd opět započal velké tažení vyřazovací fází, nebo mu kádr plný nováčků senzačně ukončí sezonu.

