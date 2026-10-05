Ještě jedna sezona a konec. Ovečkin oznámil, že příští rok se s NHL rozloučí

Alexandr Ovečkin z Washingtonu uvedl, že tato sezona bude v elitní hokejové lize jeho poslední. Jednačtyřicetiletý ruský útočník, který je zároveň nejlepším střelcem historie NHL, své rozhodnutí oznámil spoluhráčům v kabině a také prostřednictvím prohlášení na sociálních sítích Capitals.
Ovečkin v červenci podepsal s Washingtonem, za který hraje celou kariéru v NHL, roční smlouvu na 4,25 milionu dolarů (téměř 90 milionů korun).
Do své 22. sezony v zámořské soutěži nastoupil s 929 góly v základní části na kontě, rekord Waynea Gretzkého 894 branek překonal loni v dubnu.