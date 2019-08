Já už do Edmontonu nepůjdu! Další mladík trucuje, radši počká ve Finsku

Jedenadvacetiletý mladík požádal Oilers krátce po sezoně o výměnu do jiného klubu NHL. Po třech neuspokojivých letech došel k názoru, že má Edmontonu dost. Že potřebuje změnu. Nutně.

„Očividně už za nás hrát nikdy nechce. Každý chce týmu pomoct, ale zdá se, že on součástí být nechce,“ hodnotí situaci německý útočník z týmu Leon Draisaitl.

Nejde vůbec o první případ, kdy Oilers v prvním kole draftu vybrali hokejistu, jehož potenciál se nikdy nenaplnil, kterého se po letech prazvláštně zbavili nebo kdy si takový jedinec uleví, že už za Edmonton hrát nemusí.

Před šesti lety vyměnil kanadský klub jako zklamání švédského útočníka Magnuse Pääjärviho (desítka draftu 2009 nasbírala ve 163 zápasech 58 bodů).

Před třemi lety v dosud nepochopené výměně poslal kanadskou hvězdu Taylora Halla do New Jersey jen za obránce Adama Larssona (Hall je celková jednička draftu 2010, do té doby ve 381 zápasech nastřádal 328 bodů).

Pár měsíců po něm se zbavil Rusa Naila Jakupova, celkové jedničky draftu 2012. Ten se v Edmontonu vyloženě trápil, ve 252 utkáních získal 111 bodů.

Před dvěma lety se zase rozloučil s Jordanem Eberlem, asistentem kapitána, který šel v draftu 2008 z 22. místa.

Fotky zleva: Magnus Pääjarvi, Taylor Hall, Jordan Eberle, Nail Jakupov

A Puljujärvi, celková celková čtyřka draftu 2016?

Za 139 zápasů nasbíral jen 37 bodů, ale v sobě chybu nevidí. A dokud ho zámořský klub nevymění, hodlá sezonu trávit doma ve Finsku hraním za Kärpät Oulu.

„Chci v NHL hrát, ale taky chci patřit do první nebo druhé lajny, dostávat patnáct minut za zápas. Někde jinde než v Edmontonu,“ usmyslel si. „Jinak se do Ameriky nevrátím.“

Od té doby čeká, co nový generální manažer Ken Holland vymyslí, kam ho pošle. Výsledek? Dost možná nikam. „Přece se nezbavím hráče jen proto, že je nešťastný a chce pryč. V žádném případě. Jestli mám někoho vyměnit, musím dostat cennou protihodnotu. Jinak nehodlám dělat vůbec nic,“ vzkázal Holland rázně.

Pozná Čechy Puljujärvi se v Kärpätu potkává s třemi Čechy - obráncem Jakubem Krejčíkem a útočníky Radkem Koblížkem a Zdeňkem Sedlákem.

Přesto finským médiím Puljujärvi tvrdí: „Nejspíš se výměny dočkám, jen neznám adresu. Asi to chvíli zabere.“

Za vyplnění klientova přání bojuje pochopitelně i agent Markus Lehto: „Je hotovým hráčem pro NHL. A v Edmontonu se nic nezměnilo, i když přišel nový manažer. Jesse do Edmontonu nepasuje a je přesvědčený, že chce změnu.“

Než se tak stane, plánuje hrát ve finské nejvyšší lize, kde s Kärpätem podepsal roční smlouvu s klauzulí, že se kdykoliv může vrátit do NHL. Kolektivní smlouva NHL a hráčských odborů mu dává čas na rozmyšlenou maximálně do 1. prosince.

Co jeho výměně v rámci NHL nenahrává, je březnová operace kyčle, dosud slabé výkony v nejslavnější lize světa a ne příliš vábný pohled na trucujícího mladíka.