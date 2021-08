Dva roky a pomsta je tu. Carolina se snaží Montrealu přebrat hráče

„Kotkaniemi k nám chce,“ říká zřetelně generální manažer Caroliny Don Waddell.

Slova zní jasně, ale kompletní vyjádření se musí brát s rezervou. Však Waddell okopíroval slova generálního manažera Montrealu Marca Bergevina, který se před dvěma lety snažil Carolině znepříjemnit léto podpisem Sebastiana Aha.

Celé prohlášení zní takto.

„Kotkaniemi přijal náš návrh, chce přijít do Caroliny. Vidí jádro, které jsme tu vybudovali, a chce být jeho součástí. Když jsme viděli zranitelnou pozici, učinili jsme tuto nabídku. S ohledem na kompenzaci a jádro, které máme, jsme si uvědomili, že je to nejlepší šance, jak hráče získat.“

V komentáři Bergevina před dvěma lety je vidět jen pár drobných rozdílů.

„Aho chce přijít do Montrealu, přijal naši nabídku. Líbí se mu skupina mladých hráčů, která tu vyrůstá, a chce být její součástí. Učiníte takovou nabídku, protože vidíte pozici, která je trochu zranitelná. Je to hráč, který se nám líbí, a nabídka s kompenzací, se skupinou mladých hráčů, a se smlouvami, které nás v budoucnu čekají, jsme si uvědomili, že je to pro nás nejlepší místo s největší šancí hráče získat.“

Montreal je v těžké situaci, nemá místo pod stropem. Proto se tentokrát zdá odchod hráče mnohem reálnější. Ale bez náhrady by Canadiens Kotkaniemi neztratili.

Pravidlo „offer sheet“ má jasná kritéria, kde za určitou nabízenou výši smlouvy musí tým obětovat daný počet voleb v draftu NHL.

Carolina nabízí Kotkaniemimu 6,1 milionu, pokud Montreal nabídku nedorovná, obdrží od Hurricanes volby v prvním a třetím kole draftu 2022.

Sladká pomsta plná vtipů

Carolina je známá svým kontroverzním chováním na sociálních sítích a této situace musela využít. Opět je velmi krutá.

Hurricanes podali offer sheet v sobotu večer a v následujících minutách zavalili svůj twitterový účet mnohými provokacemi v návaznosti na pokus Montrealu o podepsání smlouvy s Ahem z roku 2019.

Nejprve sdíleli článek od serveru nhl.com s popiskem „nahlas se smějeme“, poté napsali oznámení ve francouzštině (úřední jazyk provincie Québec) a přidali obrázek karty ze hry UNO, která obrací směr hry.

Závěrem zdůraznili podpisový bonus pro Kotkaniemiho, který činí pouhých dvacet dolarů s popiskem „lidé nezapomínají“.

20 je číslo Aha.

Do nabízené částky je rovněž zakomponováno číslo na dresu Kotkaniemiho, přesná suma totiž činí 6 100 015 dolarů - právě číslo 15 nosí útočník Montrealu na svých zádech.

Kotkaniemi byl draftován v roce 2018 jako třetí v pořadí. Od té doby odehrál v NHL 171 zápasů, vstřelil v nich 22 branek a na dalších 40 nahrál. Nejde o nijak zázračná čísla, avšak potenciál finského útočníka je nesmírně vysoký.