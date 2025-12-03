Takhle jsem nikdy nechytal! Brankářům v NHL vládne nováček, boří i letité rekordy

První polovina jeho příjmení dokonale vystihuje předvedené výkony v uplynulých zápasech. Wall. Tedy anglicky zeď. A velmi pevná.
Vždyť nula proti Edmontonu byla pro třiadvacetiletého maskovaného muže čtvrtá z posledních šesti duelů, do kterých nastoupil. Nikdo v soutěži nemá tolik čistých kont, nejbližší pronásledovatelé jsou na poloviční hodnotě.
„Hrajeme skvěle. Způsob, jakým bráníme, jak hrajeme ve vlastním pásmu a jak se hráči obětují, je prostě senzační,“ rozplýval se Wallstedt.
Zacha jednou asistoval, Boston bez Pastrňáka těsně podlehl Detroitu
Po zdařilých výkonech byl jmenován nováčkem měsíce NHL. Ano, do zámořské soutěže zasáhl už v předchozích dvou sezonách, ovšem šlo o epizodní vystoupení se dvěma, respektive třemi starty.
Jinak si budoval pozici na farmě a na nejvyšší úrovni se plnohodnotně představuje až nyní. Rázem se tak objevuje jako jeden z kandidátů na Calder Trophy pro nejlepšího nováčka celé sezony.
„Snažím se jen dělat svou práci a chytat co nejvíc střel, ale to by nešlo bez spoluhráčů. Nemůžu jim dostatečně poděkovat,“ ocenil parťáky v poli.
Právě ti pomohli zastavit ofenzivní esa Edmontonu v čele s Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem.
„Dobře bránili, jejich brankář je ve formě. My jsme inkasovali pouze jednou, což obvykle stačí, abyste zápasy vyhráli. Ale to se nám nyní nepodařilo,“ líčil McDavid.
Oilers vyšli gólově naprázdno vůbec poprvé v sezoně. A důvod je jasný - Wallstedt. Ve zřejmě největší šanci na něj v polovině střetnutí nevyzrál ani Zach Hyman.
Podívejte se na Wallstedtův zákrok proti Hymanovi:
WALLSTEDT WITH A WILD STOP ON HYMAN IN CLOSE pic.twitter.com/u2BvFvRjBn— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) December 3, 2025
Švédského brankáře si položil a udělal mu bekhendovou kličkou, puk ale nedokázal zvednout, a tak si Wallstedt připsal klíčový zákrok pravým betonem.
„Bylo to těsné. Pokud bych kotouč dostal nahoru, byl by to gól. Akce proběhla rychle, dostal jsem ho, kam jsem chtěl, ale on zvládl zasáhnout. Dobrý zákrok,“ uznal Hyman.
I díky tomuto zásahu se Wallstedt zapsal do několika statistik. Úspěšnost zákroků vylepšil na hodnotu 94,4 % a je nejlepší v lize. Vládne také v průměru obdržených branek (1,74).
Vyniká ovšem i při pohledu do minulosti.
Celkem pět čistých kont stihl nasbírat ve druhém nejmenším počtu utkání (15) v historii NHL. Je také prvním gólmanem za 61 let, jenž tento počet nul nasbíral v rámci úvodních deseti výher v kariéře. A jeho série čtyř stoprocentních výkonů během pouhých šesti zápasů? To dokázal jako první nováček po 87 letech.
Minnesota s Wallstedtem v sezoně pokaždé bodovala, přesto dál pokračuje v pravidelné rotaci s krajanem Filipem Gustavssonem.
„Oba dva chytají neuvěřitelně dobře. Bez ohledu na to, proti komu a jak hrajeme, se vždy dokážou předvést. Mít dva takové brankáře nám usnadňuje práci, a to jak fyzicky, tak psychicky, protože víme, že jejich sebevědomí se přenáší na celý tým,“ vysvětloval obránce Brock Faber.
Zásluhou jistoty mezi třemi tyčemi Wild z posledních 15 utkání padli pouze třikrát, bez bodu dokonce odcházeli v jediném případě. V Západní konferenci se vyhoupli už na třetí příčku.
Posunou se díky švédskému gólmanovi – respektive švédským gólmanům – ještě výše?