Dusno v Bostonu. 64 milionů důvodů jít chytat, řekl šéf k brankáři. Agent zuří

„Kdybych byl na jeho místě, mám 64 milionů důvodů, proč bych měl hrát,“ oznámil Neely a naznačil, že právě nabídku v této výši měl Swayman obdržet.

Pro pětadvacetiletého brankáře by šlo o osmiletý kontrakt s platem osm milionů dolarů ročně. Proti současným 3,475 milionům by si tedy výrazně polepšil.

Jenže Neelyho výrok rozlítil agenta Lewise Grosse: „Běžně se nevyjadřuji k vyjednáváním prostřednictvím médií, ale v tomto případě cítím potřebu zastat se klienta. Nabídka 64 milionů během vyjednávání nikdy nezazněla, poprvé o ní slyším až teď.“

„Jsme extrémně zklamaní, není to fér směrem k Jeremymu. Vezmeme si pár dní na rozmyšlenou, jaké další kroky podnikneme,“ doplnil Gross.

Ten má s jednáním do poslední chvíle zkušenost například z roku 2018. Tehdy útočník Toronta William Nylander vynechal poměrně značnou část sezony, neodehrál jediný zápas až do 1. prosince. Teprve tehdy podepsal prodloužení kontraktu s Maple Leafs na šest let.

Právě první prosincový den je pro chráněné volné hráče, jakým je také Swayman, zásadní. Pokud nepodepíše do tohoto dne, mají Bruins smůlu a brankář už nebude moci do zápasů zasáhnout.

Gross si je dobře vědom, jak důležitý rodák z Anchorage pro klub je. Vždyť v posledních třech sezonách vytvořil silný tandem s Linusem Ullmarkem, o který se Boston mohl opřít. V roce 2023 získali William M. Jennings Trophy pro brankářské duo s nejméně obdrženými góly.

Bostonští brankáři Jeremy Swayman (vlevo) a Linus Ullmark a jejich tradiční vítězný rituál.

Swaymanovi se pak dařilo například v letošním play off, kde měl úspěšnost zákroků 93,3 %. Ani jeho výkony ovšem tým ke Stanley Cupu nedotáhly. Za celkovou kariéru má v NHL úspěšnost 91,9 % a 2,34 obdržených gólů na zápas.

Po odchodu Ullmarka do Ottawy měl mít ještě pevnější pozici. „Oba žádali o odehrání 55 zápasů, což v jednom týmu nejde. Rozhodli jsme se tedy, že do větší role posuneme Jeremyho,“ přiblížil generální manažer Don Sweeney.

Jenže aktuální situace kolem Swaymana zapříčinila, že se pro úvod ročníku krystalizuje dvojice Joonas Korpisalo a Brandon Bussi. Bruins čeká 8. října těžký start na Floridě proti aktuálním šampionům.

„Už jsme poměrně v pozdní fázi přípravy. Je nepravděpodobné, že by Jeremy byl k dispozici na start sezony,“ řekl Sweeney.

„Vzhledem k tomu, jak kemp probíhá a jak se mu v průběhu dařilo, je pro úvodní duel jedničkou Korpisalo,“ potvrdil trenér Jim Montgomery.

I tak ale pro Boston zůstává prioritou dohoda se Swaymanem. „Pevně věřím, že tu chce hrát a že se dohodneme,“ zadoufal Neely.

David Pastrňák (vpravo) slaví s Jeremym Swaymanem gól Boston Bruins proti Philadelphia Flyers.

Bruins mají aktuálně prostor pod platovým stropem necelých osm milionů dolarů, které si chystají právě pro Swaymana. Jenže existuje také varianta, že Gross bude chtít pro svého klienta získat ještě lepší podmínky.

Náročná jednání tak budou pokračovat, což ví i Sweeney: „S Jeremym jsme lepší tým. Je mým záměrem, abych našel řešení.“

Čas na něj má maximálně do začátku prosince. Fanoušci Bostonu ale jistě doufají, že jasno bude mnohem dříve.