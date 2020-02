Srdeční příhoda před zraky otce. Bouwmeestera zachránili pohotoví lékaři

VIDEO: Wow. Here�s the video of Bouwmeester fainting on the bench.. wishing him the best. #STLBlues https://t.co/hCVP0IcyJC Pro zobrazen� videa mus�te m�t zapnutou podporu JavaScriptu

Wow. Here’s the video of Bouwmeester fainting on the bench.. wishing him the best. #STLBlues https://t.co/hCVP0IcyJC