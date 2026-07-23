Odmítl přes 2,5 miliardy. Neřešme to, řekla hvězda NHL. A jen o půlrok odložila debaty

Do příštího léta vyinkasuje dvanáct milionu dolarů. O čtyři a půl milionu víc než v případě ročního příjmu u předešlé smlouvy. Vzhledem k tržním podmínkám na střelce takového kalibru však stále pod cenou.
Proč tedy na nabídku kývl? Robertsonovi úplně nevyšlo načasování.
Ve středu shodou okolností oslavil 27. narozeniny, pořád tedy po této sezoně spadal mezi nechráněné volné hráče (RFA) a Stars na něj podle regulí drželi práva, ač vzájemný kontrakt vypršel.
|
Bodová série, výborná střelba a nahánění McDavida. NHL velebí novou hvězdu
Jenže celek z Texasu navíc trápí problémy s minimálním prostorem pod platovým stropem. Proto Robertsonovi nabídl právě 12 milionů. A on je nakonec přijal.
„Žádné překvapení,“ poznamenal pak. „Všichni viděli, že jsou finančně v lehčí tísni.“ Patrně ustoupil, protože chce v jednom z nejsilnějších celků zůstat. Za rok stropy v soutěži půjdou nahoru, navíc vyprší štědrá, takřka desetimilionová, smlouva spoluhráči Tyleru Seguinovi, který výkonnostně uvadal a teď se souží hlavně se zdravím. Dallasu se tak uvolní významné prostředky.
Ač mu už nyní rozpočet na hráče v týmu o zhruba milion a půl přetéká, s trochou kreativity si vedení s tímto problémem hravě poradí.
Co ale od Robertsona působí jako milé gesto, kdy svému klubu vyšel vstříc, může být krapet složitější.
„Letos jsem nemohl nikam odejít, takže šance, že tady v Dallasu zůstanu, byly vysoké. Takhle se to prostě sešlo a budeme mít čas se k tomu ještě vrátit. Přece jen, drželi na mě i práva, že?“
Chladné vyjádření příznivce Stars muselo rozhodit. Zaujalo. Převládá v něm pragmatismus, ne nadšení. Ačkoli Robertson dodal, že se na „novou sezonu ve fantastickém týmu těší a cítí se velmi dobře“, nezněl tak, že by neměl zájem jednat o odchodu. Situaci de facto jen realisticky přijal.
Podívejte se na nejlepší Robertsonovy akce z uplynulé sezony:
Jaké se mu taky nabízely jiné alternativy...
Arbitráží riskoval zhoršení vzájemných vztahů a skutečnost, že tým dostane do úzkých, a tak by musel oslabit. Naopak když rok vydrží, dovede si spočítat, že se dočká daleko lepších podmínek. Aniž by tím utrpěly ambice na zisk Stanley Cupu.
Další možnost představovala výměna. Jak potvrdil generální manažer Jim Nill, se Seattlem se také domluvil na trejdu elitního hráče, který už jednou v kariéře pokořil stobodovou hranici. Ten ale obchod zarazil, když od Kraken odmítl návrh osmileté smlouvy s roční gáží 15 milionů dolarů.
|
Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?
Dohromady tedy nechal být 120 milionů, v přepočtu přes 2,5 miliardy korun.
„Když víme, co se teď stalo, nechal bych to minulosti, neřešme to, už na tom nezáleží,“ reagoval na dotazy novinářů. „Dál se chceme jen soustředit, abychom si užili léto, připravili se a pokusili se vyhrát.“
Vysvětlením negativní reakce může být dlouhý závazek, který neznamená jen jistotu v případě zranění či jiných vážných problémů, ale i přechod do jednoho z nejhorších mužstev v soutěži a složité hledání nadějných vizí. Navíc si Robertson může pořád vydělat víc.
Díky nynějšímu kompromisu jen odložil veškeré debaty a získal oběma stranám čas. Zhruba necelý půlrok. Další jednání o dlouhodobé smlouvě může započít, dohodu lze ale oficiálně uzavřít až se startem roku 2027.
Pakliže se domluví, chlapík, jenž je od sezony 2020/21 nejproduktivnějším hráčem Dallasu, může v klidu atakovat aktuálně rekordní příděly okolo 18 milionů dolarů. Zvlášť když potvrdí výkony z uplynulé, 96bodové sezony.
„Mluvil jsem s ním ve středu ráno a dobře jsme si popovídali,“ řekl Nill. „Jason miluje hokej, chce jen pokračovat v tréninku a vědět, kde bude. Takto bych to zestručnil.“
Vztah hráče s klubem prý nijak neutrpěl. Teď jej ale čeká další zkouška. Pakliže dopadne neúspěchem, buď ještě Dallas na hokejistově stěhování něco vydělá. Anebo při nejhorším, katastrofickém scénáři odejde jako volný hráč po ročníku zadarmo, bez kompenzace.
Jisté je, že se zase stanem středobodem velkého zájmu veřejnosti i dalších klubů v NHL.