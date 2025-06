„Jsem nadšený, že jsem mohl přibrat Yogiho s Jayem na palubu. Oba dva velmi dobře znám. Každý z nich má jinou sadu dovedností, a co je důležitější - jsou pro mě i dalším odlišným hlasem, což je podle mého názoru klíčové nejen pro budování trenérského týmu, ale i pro celý tým a pro náš společný růst. Velmi se těším, až s nimi budu brzy znovu spolupracovat,“ řekl Tocchet.

Osmačtyřicetiletý bývalý útočník Svejkovský patřil v Canucks mezi Tocchetovy spolupracovníky tři roky, nejprve v roli trenéra dovedností, před rokem se pak posunul na pozici jednoho z asistentů. Kanadský tým, do jehož kádru patří i obránce Filip Hronek či útočník Filip Chytil, se ale neprobojoval do play off.

Koncem dubna informovali Canucks o tom, že jedenašedesátiletý Tocchet, jenž za sezonu 2023/24 obdržel Jack Adams Award pro nejlepšího trenéra soutěže, se už k mužstvu nevrátí. Nahradil ho Adam Foote. Před polovinou května pak bývalého skvělého útočníka, jenž odehrál řadu sezon v NHL právě v barvách Flyers, jmenovala šéfem střídačky Philadelphia.

A Svejkovský ho přes zájem Vancouveru následoval. I díky klauzuli ve smlouvě, která mu umožnila odejít do jiného klubu. „S Yogim jsme spolu strávili hodně času. Ví, že mám rád hru okolo mantinelů a vše, co s ní souvisí. Dobře naslouchá tomu, co se mi líbí a co chci po hráčích. A pak to do nich dokáže skvěle dostat a naučit je to,“ ocenil již dříve Tocchet a vyzdvihl i Čechovu pracovitost a ochotu udělat cokoliv, aby se tým dál zlepšoval.

Zámořská média spekulují, že by Svejkovský mohl mít za úkol pozvednout velmi špatné přesilovky Flyers za poslední roky. Čekala by ho nelehká práce - Philadelphia měla v této sezoně při početních výhodách jen patnáctiprocentní úspěšnost, v lize byli horší už jen hráči Anaheimu a New York Islanders. Vancouver byl v tomto ohledu patnáctý se solidní úspěšností 22,5 procenta.

„Přesilovky jsou citlivým tématem a chápu, že je to něco, do čeho se budeme muset ponořit. Mám k tomu pár nápadů,“ podotkl Tocchet minulý měsíc na své úvodní tiskové konferenci.

Jaroslav Svejkovský

Svejkovský, jenž si na začátku kariéry zahrál extraligu v dresu Plzně, od roku 1995 působil v zámoří, kde i dlouhodobě žije. Washington si ho vybral v roce 1996 v prvním kole draftu, nicméně jeho kariéru v NHL výrazně ovlivnily zdravotní problémy. Kvůli otřesu mozku musel s hokejem skončit předčasně již ve čtyřiadvaceti letech.

V elitní lize v dresech Capitals a Tampa Bay odehrál 113 zápasů a nasbíral 23 gólů a 19 asistencí. V posledním utkání své nováčkovské sezony 1996/97 se Svejkovský blýskl čtyřmi brankami do sítě Buffala. V trenérské roli působí již od ročníku 2006/07.