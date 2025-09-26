Tuze rád vzpomínám, jak jsme se před dvaceti lety sešli v jedné restauraci v kladenských Kročehlavech. Čiperný a nepříliš vysoký chlapík s knírkem o sobě a své mimořádné misi mluvil vtipně a se sympatickým nadhledem.
„Dny a měsíce v datech se v Americe píšou obráceně,“ vykládal například. „Narodil jsem se 10. 12. a oni mi 12. října přišli gratulovat ke třicetinám. Koukal jsem jak zjara, ale oslavu už jsem jim zbourat nemohl. Tak jsem prostě dělal, že mám narozeniny.“
„Vědělo se, že nejsem přítel komančů. Přesto jsem dostal milostivý souhlas od klubu a ČSTV. Politicky to zatím nebylo úplně sešroubované.