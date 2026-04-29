Do nejlepší ligy na světě prorazil teprve nedávno, víc se v ní uchytil až v březnu. Ve 28 zápasech nakonec nasbíral šest bodů.
Že je to málo? Jeho role byla jiná. Hrát tvrdě, dotěrně, soupeřům nedat ani centimetr ledu zadarmo.
Takový nebýval vždycky, jako malý toužil dávat góly, za vzor měl Davida Pastrňáka. V zámoří si ale uvědomil, že jeho uplatnění bude odlišné. „Kdybych se nenaučil využívat svoji výšku a kila, myslím, že se mnou bude hodně lidí nespokojených. Byl bych blázen, kdybych tak nehrál,“ praví 195 centimetrů vysoký a víc než stokilový forvard.
Když jdou obránci do rohu pro puk, chci, aby v něm nechtěli bojovat se mnou. V ideálním případě mi radši rovnou uhnuli z cesty!