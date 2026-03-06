Nadšení i pomačkaná helma. Chmelař po první trefě v NHL zářil: Fantastické emoce

Tomu odpovídaly i následné emoce. Pumpování rukama, široký úsměv. Vůbec nemohlo vadit mírné zaškobrtnutí, český útočník byl v naprosté euforii, kterou okamžitě sdílel se spoluhráči.
„Byly to fantastické emoce. Všichni za mnou přijeli a plácali mě po hlavě. Helma byla celá pomačkaná. Měli ze mě opravdu radost,“ těšilo Chmelaře.
Ten se dočkal startu v nejlepší hokejové lize světa po téměř třech měsících, naposledy se představil v polovině prosince proti Vancouveru.
|
Vaněček vychytal čisté konto, Chmelař slavil premiérovou trefu v NHL
V této sezoně zatím stihl za Rangers sedm zápasů, v předchozích šesti však nebodoval. Dočkal se až nyní.
„Nedokážu teď popsat, jaký to byl v první chvíli pocit. Myslím, že to vstřebám až za pár hodin a nevím, jestli budu vůbec spát. Určitě se na ten gól ještě několikrát podívám,“ rozplýval se.
Úsměv rodáka z Nového Města nad Metují dlouho neopouštěl, ještě při pozápasových rozhovorech bylo jeho nadšení patrné.
Další podobné zážitky může v newyorském celku klidně sbírat i v následujících týdnech, které v závěru základní části NHL zbývají.
„Rostu každým zápasem. Chci hrát fyzicky, přinést energii a dobře napadat soupeře,“ líčil Chmelař atributy, kterými by mohl Rangers pomoci nakopnout.
Klubu se probíhající ročník vůbec nedaří, je nejhorší ve Východní konferenci. Generální manažer Chris Drury proto už v závěru ledna oznámil, že organizace udělá změny u klíčových hráčů, což vyústilo například v odchod hvězdného Artěmije Panarina.
|
Tradiční klub na ústupu, co dál s Rangers? Manažer je v pasti, pustí ruskou superstar
Čerstvou krev pak mají dodat právě nově zabudovaní hráči, další změny ve směřování klubu navíc ještě může nastínit páteční uzávěrka přestupů. Už před ní se stěhoval Sam Carrick, skloňuje se i jméno dalšího zkušeného centra Vincenta Trochecka.
Naopak další setrvání v roli křídla čtvrté formace by si díky dobrému výkonu proti Torontu mohl vybojovat Chmelař, jehož trefa na 4:2 zlomila odpor Maple Leafs.
„Chtěl jsem odjet bránícím hráčům, nikoho jsem za sebou necítil a pak už jsem se jenom snažil trefit bránu. I v AHL jsem takto podobně poprvé skóroval,“ popsal dvaadvacetiletý křídelník.
Rangers tak mohli oslavit první domácí vítězství v základní hrací době od konce listopadu. Čekali na něj dlouhých 19 duelů.
„Je zřejmé, že sezona neprobíhá tak, jak bychom si přáli, ale stále máme před sebou spoustu zápasů a fanoušci nás nadále přicházejí podporovat. V posledních 20 zápasech se musíme pokusit získat co nejvíce výher,“ burcoval dvougólový Will Cuylle.
Pomůže jim v závěru sezony i Chmelař?