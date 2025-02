Cesta k bodům i vyššímu výdělku. Filip je z trejdu nadšený, říká Balaštík

Filip Chytil skóroval hned při své premiéře v dresu Vancouveru proti Detroitu, v dalším zápase proti Coloradu přidal asistenci. Co říkáte na jeho nástup v Canucks?

Byl velice slušný. I týmově. Získali tři body, hlavně ve druhém utkání porazili silné Colorado 3:0. Podle toho, co jsem viděl, zaslouženě. Filipův vstup je po individuální i týmové stránce zatím dobrý.

Nikdo z útočníků Canucks na ledě nestrávil tolik času jako on. V New Yorku přitom zdaleka nehrál tak často...

Upřímně, jedním z důvodů trejdu, který nám dával smysl, bylo to, že dostane roli v prvních dvou útocích. V Rangers to nebylo průchodné. Hrají tam opravdu dobří hokejisté. I když se jim nedařilo, jsou to hráči placení osmi miliony dolarů a výš, tam to bylo neprůstřelné. Přišel na místo J. T. Millera, který v těchto útocích hrával. Dostal šanci na pozici druhého centra a v první přesilovce. To pak ice time roste.

Jaroslav Balaštík.

Snad ještě větším překvapením bylo, že se mu mimořádně dařilo na vhazování. V New Yorku měl výrazně horší statistiky. Má za sebou jen dva zápasy, přesto – čím si to lze vysvětlit?

Pro mě a myslím že i pro Filipa, to bylo pozitivní zjištění. V posledních dvou minutách proti Coloradu vyhrál tři buly ze tří proti MacKinnonovi. To bylo hrozně důležité, že se soupeř nedostal hned do tlaku. Ale těžko říct, jaký vliv to bude mít z dlouhodobého hlediska.

Pořád platí, že vhazování věnuje speciální tréninky?

Filip je centr. Jednou z hlavních dovedností každého centra by mělo být vhazování.

Co obecně pro Filipa trejd do Vancouveru znamená?

Jednoznačně šanci dostat se do top six v týmu. Je to otevřená cesta k většímu ice time, větší zodpovědnosti, větším bodům i většímu výdělku. Na tom je postavená celá NHL. Filip je z výměny nadšený. Bere to pozitivně. Asi to mělo přijít. Je to nová šance. Vyměnili ho za hráče, který vydělává osm milionů, což je velká protihodnota a důkaz, že Filip dneska v NHL něco znamená.

Z různých komentářů mi přišlo, že veřejnost ve Vancouveru neměla po trejdu velká očekávání. Může to být Filipovou výhodou?

Je to tým ze západní konference a ty se méně často potkávají s těmi z východu. Všechno ukáže čas. Pro Vancouver může být jeho angažmá výhodou. Filip má nejlepší léta před sebou. Je mu 25, pořád roste, zraje. J. T. už má 31, je na vrcholu. Rangers chtějí výsledky co nejdřív, celá organizace je na tom postavená. Pro Vancouver to může být zajímavý trejd. Jejich jádro je mladé. Pettersson by draftovaný ve stejném roce, Hughes je o rok mladší.

Jak moc by se mohla změnit jeho role v mužstvu ve srovnání s Rangers?Teď je jeho pozice nachystaná na druhého centra a první přesilovku. Jedničkou zůstává Elias Pettersson, což je nejlépe placený hráč týmu. Pro Filipa je důležité, že se dostal na první přesilovku, která se v NHL hraje minutu dvacet. K ruce má Petterssona, Hughese, jenž je teď zraněný. Nyní tam skvěle hrál Filip Hronek, jsou tam opravdu nejlepší hráči týmu. Samozřejmě se těžko odhaduje, co bude v budoucnu. Teď se musí soustředit na dobrý vstup, aby zanechal co nejlepší dojem.

To samé se mu povedlo v New Yorku, kde ho od prvního tréninku měli všichni rádi, že?

Filip je velice lidský, usměvavý kluk. Samozřejmě taky prožívá těžké chvilky. Loňské sezona byla velice těžká, její tři čtvrtiny musel vynechat. Ale dostal se z toho, překonal zdravotní problémy. Je to kluk, který všem okolo rozdává pozitivní náladu.

Kdy jste se o trejdu dozvěděli? Věděli jste to předem?

V posledních třech týdnech to bylo na spadnutí, jenom se kluby nedomluvily na další protihodnotě. Něco tam zahaprovalo. Filip nemá ve smlouvě no trade klauzuli, bylo to vyloženě o klubech. My jsme jenom dostali oznámení. V tomhle je NHL neúprosná.

Připravovali jste se nějak na to, že k trejdu opravdu dojde?

Na to se nedá nachystat. Ale je to součást života v NHL. Na prvním místě je byznys. Jestliže klub usoudí, že má možnost udělat změnu, která mu pomůže, tak nehledí doleva doprava a udělá ji. Za mě i za Filipa je to nový impulz. Dodá mu to nový drive. Vnímá to velmi pozitivně. Vancouver je kanadské město, hokejové město, bude se mu tam líbit. Je to dobrá štace.

Jak vy sám jste během svého působení v Columbusu vnímal Vancouver?

Říkal jsem Filipovi, že pro mě to byla vysněná štace. Byli tam bratři Sedinové a já si ve snech maloval, že bych jim mohl hrát pravé křídlo. (úsměv) Nepodařilo se to, ale Vancouver na mě dýchl jako příjemné město s hezkým prostředím, horami okolo i fanouškovskou komunitou. Se Sedinovými to nevyšlo, ale zahrál jsem si s jinými skvělými hráči.

Může být pro Filipa výhodou, že ve Vancouveru má silnou pozici Filip Hronek?

Filip byl zvyklý, že byl v New Yorku sám. Vždycky se to kolem něho protočilo, nikdy tam s ním nebyl krajan déle než dvě sezony. V tomto je hodně otrkaný, hodně samostatný. Ale z mého pohledu je pro vstup do nového týmu dobré, když tam máte někoho, kdo vám vstup do organizace ulehčí.

Jak vnímáte paralelu s Martinem Nečasem, který byl draftovaný rovněž v roce 2017 a jenž změnil tým v podobně velkém trejdu jen o týden dřív?

Tak to v NHL chodí. I Martin Nečas mohl být ve hře, protože Vancouver byl aktivní ve výměnách. Mezi Millerem a Petterssonem něco haprovalo, chtěli měnit. Je to shoda okolností, shoda náhoda, že to oba dva kluci prožívají teď. Dokonce díky tomu hráli proti sobě dvakrát během týdne. To je NHL.

Vancouver dělí od České republiky devět hodin, zatímco New York jen šest. Bude to teď pro vás, Filipovy zdejší spolupracovníky, komplikovanější?

Na sledování zápasů je to lepší. (úsměv) V New Yorku se začínalo v jednu, to bylo náročné. Tady je to ve čtyři nebo o půl páté. Když člověk oželí první třetinu a nastaví si budík na půl šestou, což je normální čas, kdy se dá vstávat, prokouká se do dne. Z tohoto pohledu je to pro nás příjemnější.