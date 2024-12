12:00

V hokejové historii nikdo nenasázel víc branek na nejvyšší úrovni než Jaromír Jágr. Stále ještě občas skóruje v extralize a právě před 25 lety si stanovil exkluzivní osobní rekord v bodování NHL. „Je až děsivé, co ten člověk předvádí,“ řekl útočník Kip Miller reportérům poté, co jeho parťák Jágr sedmi body (3+4) pocuchal sebevědomí nebohých New York Islanders.