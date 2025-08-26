Premium

Pocta pro Jágra. V Pittsburghu ho s dalšími osobnostmi uvedou do klubové Síně slávy

  19:56
Jaromír Jágr bude uveden do Síně slávy hokejových Pittsburgh Penguins, která se rozroste o nové členy po dvanáctileté pauze. V následujících třech letech do ní vstoupí deset osobností. Nejbližší slavnostní ceremoniál se uskuteční 25. října. Koho se bude týkat, klub neuvedl.
Třiapadesátiletý útočník, který se v dresu mateřského Kladna chystá na 38. profesionální sezonu, oblékal dres Pittsburghu po vstupu do NHL v letech 1990 až 2001. S týmem získal dvakrát Stanley Cup (1991 a 1992). V základní části odehrál za Penguins 806 zápasů a nasbíral 439 gólů a 1079 bodů, což ho řadí na čtvrté místo v klubové historii.

Novými členy klubové Síně slávy se stanou i jeho někdejší spoluhráči Ron Francis, Larry Murphy, Kevin Stevens a brankář Tom Barrasso. Dalším uvedeným hráčem bude Chris Kunitz. Do vybrané společnosti se dostanou také čtyři osobnosti v kategorii budovatelé - Scotty Bowman, Eddie Johnston, Jim Rutherford a in memoriam Ray Shero.

Zemřel bývalý dlouholetý manažer Shero, v roce 2009 dovedl Pittsburgh na vrchol

„Penguins jsou jedním z nejúspěšnějších klubů v historii NHL a vyzdvihnout naše slavné osobnosti je pro nás ve vedení důležitý úkol,“ řekl generální manažer Kyle Dubas. „Tříletý plán je snahou ocenit ty, kteří se zasloužili o to, že se v Pittsburghu slavily tituly,“ uvedl.

V pittsburské Síni slávy je dosud 15 hráčů včetně Maria Lemieuxe či Mariána Hossy a pět „budovatelů“. Klub do ní uváděl osobnosti nepravidelně v letech 1992 až 2013.

