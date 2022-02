Padesát odstínů padesátníka Jágra. Rekordy, skandály, hlášky i přítelkyně

Takřka neuvěřitelný příběh kluka ze statku v Hnidousech, který si ve svém oboru podmanil celý svět, má takřka neuvěřitelné pokračování. Kdekdo se dřív shovívavě pousmíval, když Jaromír Jágr prohlašoval, že bude hrát hokej do padesáti. A vida! Nebyl to jen nějaký jeho typický žertík. V úterý ve svém věku završuje pátou desetiletku a ve čtvrtek by měl nastoupit za své Kladno v extraligovém utkání ve Zlíně.