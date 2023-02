Chci klíč od šatny. Nevyhazuj svěcenou vodu! Jak se Jágr loučil s NHL

V úřadovně kustoda Calgary Flames je dál vystavená pomačkaná plastová lahev z Česka, kterou přelepila páska s anglickým vzkazem: DO NOT THROW OUT! Nevyhazovat. „Je v ní svěcená voda, kterou si on sem přivezl,“ usměje se Mark DePasquale. Jedná se o památku na Jaromíra Jágra. Uplynulo pět let, co v Calgary dopsal báječnou kariéru v NHL. Zatímco hokejový nezmar po návratu do Kladna už roky zaplňuje tuzemské zimáky, v kabině jeho posledního zámořského zaměstnavatele dál přežívá odkaz fenomenálního útočníka i bláznivé příhody.