Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Autor:
  16:19
Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne parádní atmosféra,“ hlásil v přestávkovém rozhovoru Jaromír Jágr, vzácná návštěva utkání NHL mezi New York Rangers a Carolina Hurricanes (0:3).
Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on jim na oplátku zamával. | foto: IG/NY Rangers

Stále ještě hrající útočník Jaromír Jágr navštívil zápas New York Rangers v NHL.
Jaromír Jágr (vlevo) si při návštěvě New Yorku popovídal i s legendárním...
Hokejisté Caroliny se radují z gólu do sítě New York Rangers.
Zamračený Mike Sullivan na střídačce New York Rangers.
104 fotografií

Vrátil se tam, kde strávil část bohaté kariéry. Na místo, kam dorazil v sezoně 2003/04 z Washingtonu a odkud v roce 2008 odcházel do ruského Omsku.

V dresu slavných Rangers odehrál necelé čtyři sezony. Jednu z individuálního hlediska mimořádně povedenou a rekordní (2005/06, 123 bodů), další dvě s kapitánským céčkem.

Jágr hledá formu a otevřeně hlásí: Je dost pravděpodobné, že přijdu a řeknu konec

„Jo, tehdy ke mně Glen Sather (generální manažer) jen přišel, poklepal mi na rameno, oznámil mi to a řekl: Tak ti přeju hodně štěstí,“ zavzpomínal Jágr na staré časy.

Hokeje nemá dost, ve třiapadesáti pořád pokračuje. Otázce na nevídanou sportovní dlouhověkost neunikl ani na výletě do New Yorku.

„Pořád mám rád hokej. Proč nehrát, když ještě můžu? Baví mě atmosféra v kabině, zábava se spoluhráči. A protože hodně jím a mám rád sladké, musím hrát, abych neztloustl,“ líčil se smíchem.

V nové sezoně čtyřikrát nastoupil za milované Kladno. Zapsal jednu asistenci, aktuálně chybí v sestavě kvůli dalším zdravotním problémům.

Zatímco jeho spoluhráči tráví úvodní reprezentační přestávku tréninkem, Jágr vyrazil do zámoří. V ikonické aréně v centru Manhattanu se dočkal velice vřelého přivítání.

Přitom loučení legendárního útočníka s číslem 68 bylo poněkud rozpačité. Jednání o prodloužení smlouvy se táhla, k úspěšnému konci nakonec nedospěla. A Jágr na tři roky z NHL úplně zmizel.

V kabině Rangers se potkával s krajany Ručinským, Průchou, Nedvědem, Hlaváčem, Strakou, Rozsívalem, Rachůnkem či Malíkem: „Je to už dlouhá doba... Bylo nás tu opravdu dost, užívali jsme si to.“

Návrat do New Yorku si druhý nejproduktivnější hráč historie elitní zámořské soutěže užil. „Speciální místo, je pokaždé příjemné sem přijet,“ prohlásil.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Zlín vs. VsetínHokej - 19. kolo - 5. 11. 2025:Zlín vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
5. 11. 17:15
  • 2.57
  • 4.10
  • 2.25
Chomutov vs. PřerovHokej - 19. kolo - 5. 11. 2025:Chomutov vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
5. 11. 17:30
  • 2.30
  • 4.10
  • 2.51
Tábor vs. Poruba 2011Hokej - 19. kolo - 5. 11. 2025:Tábor vs. Poruba 2011 //www.idnes.cz/sport
5. 11. 18:00
  • 2.05
  • 4.20
  • 2.86
Třebíč vs. KolínHokej - 19. kolo - 5. 11. 2025:Třebíč vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
5. 11. 18:00
  • 2.05
  • 4.20
  • 2.86
Litoměřice vs. Pardubice BHokej - 19. kolo - 5. 11. 2025:Litoměřice vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
5. 11. 18:00
  • 1.70
  • 4.41
  • 3.84
Slavia vs. SokolovHokej - 19. kolo - 5. 11. 2025:Slavia vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
5. 11. 18:00
  • 1.63
  • 4.49
  • 4.15
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nečas mezi boháči, předčil i Pastrňáka. Podívejte se, kdo v NHL bere víc než oni

Dočkal se. A jak se ukázalo, období plné všemožných dohadů, spekulací či zvěstí o případném odchodu se vyplatilo strpět. Martin Nečas podpisem nové smlouvy s Coloradem (na osm let za 92 milionů...

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Běž na tribunu! Hvězdného Rusa vykázal trenér přímo během zápasu, kritika sílí

Stále platí za zvučné jméno. Jenže ruský hokejista Jevgenij Kuzněcov přitahuje také problémy. S výkony útočníka Magnitogorsku panuje nespokojenost, která vyústila v netradiční tah střídačky. Trenér...

Nová aréna schytala první šrámy. Policie řeší počmárané záchody i napadení fanouška

Stačily čtyři dny, dva hokejové zápasy, a zbrusu nová Horácká aréna utrpěla první šrámy. Při úterním utkání 16. kola Maxa ligy mezi domácí Duklou Jihlava a Horáckou Slavií Třebíč, které hosté vyhráli...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

5. listopadu 2025  16:19

Válec z Davosu. Stránský navazuje na legendu a věří: Mám naději na olympiádu

Oslava s nádechem nostalgie i smutku. Asi tak by se dalo popsat dění v Davosu po minulé sezoně. S výjimečnou kariérou se loučil Andres Ambühl, legenda klubu i celého švýcarského hokeje. Hledal se...

5. listopadu 2025  14:38

V Pardubicích až do roku 2028. Červenka podepsal novou dvouletou smlouvu

Dvojnásobný hokejový mistr světa Roman Červenka podepsal novou dvouletou smlouvu s Pardubicemi. Devětatřicetiletý útočník má nyní s Dynamem kontrakt do května 2028, Východočeši o tom informovali na...

5. listopadu 2025  14:13

Že se nám daří díky delší letní pauze? To je takový blábol, reaguje třinecký Nestrašil

Čeští reprezentanti vyrážejí na Finské hry a extraliga má první pauzu v sezoně. Třinečtí hokejisté dostali čtyři dny volna, které si útočník Andrej Nestrašil užívá v Praze. „Vyrazil jsem za rodinou,...

5. listopadu 2025  14:01

Brankář Philadelphie Dan Vladař po výhře nad Montrealem
5. 11.

Návrat velkého trenérského jména. Hořava zpět v extralize, povede Mladou Boleslav

V hokejovém zákulisí se v minulosti úspěšné spojení probíralo už několik týdnů. Teď je vše oficiálně potvrzeno. Miloslav Hořava se vrací do extraligy a stává se staronovým trenérem aktuálně dvanácté...

5. listopadu 2025  9:21,  aktualizováno  10:05

Derby s ultimátem. Trápící se Zlín má probrat finanční postih, Vsetín se sehrává

Pomalinku ztrácejí náboj. Od sestupu Zlína z nejvyšší soutěže to totiž bude už jejich čtrnáctý vzájemný zápas v základní části Maxa ligy. Výsledek středečního hokejového derby Beranů se Vsetínem na...

5. listopadu 2025  9:40

Pastrňák a Nečas asistovali, Zacha pálil. Tři čeští gólmani brali v NHL výhru

Hokejisté Bostonu se v NHL radovali už ze čtvrté výhry v řadě, na úterním úspěchu 4:3 po nájezdech proti Islanders se podíleli i Češi David Pastrňák (0+1) a Pavel Zacha (1+0). Jednu přihrávku ve...

5. listopadu 2025  6:50,  aktualizováno  8:30

Že s hráči v NHL nekomunikujeme? To je naprostý nesmysl, ohradil se Pavelec

Zpoza moře přiletěla o víkendu zvláštní zpráva. 24letý český brankář Montreal Canadiens a velmi pozitivní překvapení NHL Jakub Dobeš si měl postěžovat na přístup české hokejové reprezentace před...

4. listopadu 2025  15:45

Utrápený Slovan má zvednout srdcař Mach: Pomáhá i Růžička, víc očí víc vidí

Oblíbenec ústeckých fanoušků je zpátky na střídačce hokejového Slovanu, ale spíš než na mávnutí kouzelným proutkem to vypadá na těžkou šichtu. Obnovená premiéra Miroslava Macha skončila dalším...

3. listopadu 2025  20:46,  aktualizováno  4. 11. 15:19

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Slováci vzali na milost potížisty. Opora se omluvila za zkrat, o olympiádu i tak přijde

Když se Marian Studenič loni během olympijské kvalifikace odpojil od zbytku týmu, vyvolal na Slovensku pozdvižení. Vypěnil, nechal se unést. Zpětně uznal chybu. Teď má dveře do hokejové reprezentace...

4. listopadu 2025  15:05

Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, kdy hrají Češi

Je tu první reprezentační akce olympijské sezony. Čeští hokejisté se od 6. do 9. listopadu předvedou na Finských hrách (Karjala Cup). Program zápasů, výsledky, soupisky i kde turnaj sledovat...

4. listopadu 2025  14:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.