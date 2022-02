Renesanční muž v rozhovoru pro MF DNES mluvil hlavně o 15 letech, které strávil s Jaromírem Jágrem, jemuž je právě v úterý padesát.

Kterou příhodu s Jaromírem máte nejraději?

Těch je! Jednou v dubnu hrál Pittsburgh play off proti Washingtonu. Maličko vysvitlo sluníčko a Jarda povídá: „Jdeme čerpat energii ze stromů.“ Tak jsme se svlékli do trenýrek a na zahrádce se chytili za ruce. No a jak myslíte, že to dopadlo?