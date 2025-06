Do sluncem zalitého města se možná vydal i z jiného důvodu. Na svém facebooku Jágr mluví o požadavku od kladenského majitele Tomáše Drastila, který po hokejovém velikánovi klub převzal, aby zpátky přivezl nějaké hráče.

S jasným úkolem se nejprve rozhlížel po kabině Pittsburghu. Ale vybrat si nemohl.

Co Crosby? Ikona, vítěz dvou Stanley Cupů, dvou olympiád, jednoho světového šampionátu... „Ten už je starej,“ mávne Jágr s úsměvem rukou. Stejně tak nad dalším zkušeným forvardem Kevinem Hayesem.

Ruský útočník Malkin? „Ten by v Čechách neprošel,“ tuší Jágr a zastaví se. „No nic, vypadá to, že budeme muset sbírat hráče na Floridě.“

A tak se v nočním čtvrtém finále ze čtvrtka na pátek objevuje nejslavnější tuzemský hokejista na kostce Amerant Bank Areny. Stadionu Panthers, kde sám tři sezony, mezi lety 2015 až 2017, působil. Fanoušci si vzpomínají a bouřlivě aplaudují. On ukazuje zdvižený palec a mává.

Jaromír Jágr se objevil na kostce během čtvrtého finále NHL na Floridě:

Pořád si ho ohromně váží.

„Fanoušci jsou tu skvělí, dřív jsme tady ještě nemívali vyprodáno, ale teď? Úžasný,“ rozplýval se Jágr, kterého si do zápasového studia pozvala americká televize TNT.

„Když mě sem z New Jersey vyměnili, měl jsem pocit, že by to mohl být konec. Přišel jsem, odehrál dvacet zápasů a ze čtvrté lajny v Devils mě tady poslali do první, mezi Huberdaua s Barkovem. K tomu sluníčko, spousta energie a začal jsem si to najednou zas užívat. Byly to excelentní tři roky. A je tu pořád asi osm kluků, s nimiž jsem hrál.“

Jágr v rozhovoru pro TNT:

Ve studiu se hodně nasmál, vychvalovali ho bývalý vynikající brankář Henrik Lundqvist i nejslavnější hokejista světa, rekordman Wayne Gretzky.

„Hrát s tebou tři roky bylo neuvěřitelný. Jak všechno zvládáš, jako lídr. Bylo super se toho od tebe tolik naučit zblízka,“ povídal první jmenovaný, jenž s Jágrem hrával v New Yorku a snažil se s ním také několik týdnů telefonicky marně spojit. „Byl jsem tak nadšený, když jsem zjistil, že přijdeš!“

Jágr děkoval za chválu a pokyvoval hlavou, načež se vzpomínkou po třiačtyřicetiletém švédském gólmanovi přišel také o víc jak dvacet let starší Gretzky.

„Hrál jsem svůj poslední zápas, v New Yorku, proti Jaromírovi, který skóroval v prodloužení. Pak se mi omlouval, že je mu to líto,“ pobavil všechny přítomné. „Říkám mu: ‚Neomlouvej se!‘ Byl to hezký způsob, jak skončit. A radost, že jsme takového chlapíka měli v lize, pořád je to skvělý kluk, i pro náš sport.“

1999. Kanadská hokejová legenda Wayne Gretzky právě ukončil svou hráčskou kariéru. Na ledě se sním rozloučil i Jaromír Jágr. (18. dubna 1999)

Tehdy se nyní třiapadesátiletý veterán nacházel de facto ještě na startu své nekončící kariéry. „S Waynem to byla pokaždé výzva. Já nováček, se mnou Mario (Lemieux, někdejší legendární spoluhráč v Pittsburghu) a proti nám on v Los Angeles. Zničili nás tak 8:1 a on z toho bral asi šest bodů. Mario z toho nejspíš nebyl moc šťastný,“ rozesmál pro změnu Jágr.

Sám také po dotazu, jaký měl vliv na vývoj současného lídra Floridy Aleksandera Barkova, připomínal, kterak si ho kdysi pod křídla vzal Paul Coffey. Neuvěřitelně produktivní obránce, další do výčtu skutečných hokejových fenoménů, jasně řekl: „Budeš dělat to, co já a makat se mnou.“

Gólová radost hokejistů Floridy v duelu s Montrealem - vpravo je Jaromír Jágr, vlevo pak Aleksander Barkov.

Takový okamžik označil za to nejlepší, co se mu mohlo přihodit. Když pak později předával zkušenosti a dril finskému útočníkovi s velkým vztahem k Česku, odmítal si přisuzovat jakékoli zásluhy: „Šlo o to, že on chtěl, je podobně stavěný jako já, miluje to, tvrdě dře. Stejně jako já může hrát klidně do padesáti.“

Akorát zrovna kladenský rodák už značně přetáhl velké životní jubileum. A dál se angažuje. Jen zatím není jasné, zdali přidá i 38. sezonu v roli aktivního hokejisty. Přitom uplynulý ročník předem vyhlásil za svůj závěrečný.

„Mohl to být můj poslední rok, nejsem si tím sám úplně jistý,“ reagoval. „Pořád tu hru miluju, miluju trénink a nechci ztloustnout. Předtím jsem vážil fakt hodně, ale shodil jsem asi deset kilo a cítím se trošku líp. Dělám to, abych si udržel zdraví. A užívám si života. Prodal jsem tým, už tam není takový tlak a můžu se věnovat tomu, co miluju.“

Jedno z mála vážných vyjádření doprovodil údiv dalších hostů, včetně Gretzkého s Lundqvistem. „Snad budeš pokračovat dál,“ vyhrkli.

„Já taky,“ doufá legendární hokejista. „Sám jsem překvapený, že pořád hraju.“

V dresu Rytířů za předešlý rok naskočil do 39 utkání a nasbíral v nich 16 bodů (5+11). Pokud si hokejový život skutečně prodlouží, otázkou je s kým.

Po boku Coffeyho se v aréně setkal i s Connorem McDavidem, který s Edmontonem ve venkovním prostředí slavil vítězství 5:4 po prodloužení a vyrovnání finálové série na 2:2.

Právě na kanadský zázrak, momentálně zjevně nejlepšího hrajícího hokejistu světa, si český útočník dělal zálusk už v Pittsburghu.

„Ta devadesát sedmička, McDavid nebo jak se jmenuje, ten by nám mohl pomoct,“ spřádal plány na Kladně. Vedle sebe by ale nenastoupili.

Jágr bez váhání dodal: „Šel by do druhý lajny.“