Opustí český vítěz dvou Stanley Cupů NHL? Obránce Rutta má namířeno do Švýcarska

  11:28
Usiloval o angažmá v NHL, v pětatřiceti se ale hokejový obránce Jan Rutta s nablýskanou soutěží spíš definitivně rozloučí. Mistr světa a dvojnásobný držitel Stanley Cupu se údajně po osmi letech strávených v zámoří vrátí do Evropy, konkrétně do švýcarské Ženevy.
Chomutov, 9. 8. 2025. Charitativní Utkání Ondřeje Buchtely. Na repliku Stanley Cupu se podepsali i jeho dva vítězové: Jan Rutta (vpravo) a Tomáš Nosek.

„Nějaké oťukávačky jsou, letos to trvá trošku déle, snad najdu dobré řešení. Moje priorita je ještě Amerika, ale Evropa je samozřejmě varianta vždy,“ hlásil Rutta v první polovině srpna po benefičním Utkání Ondřeje Buchtely.

Amerika je priorita. Rutta chce zůstat v NHL, už kvůli olympiádě

Podle deníku Blick nakonec musel upřednostnit záložní možnost. Švýcarský list už zkraje letní pauzy dopředu informoval o příchodu Jesseho Puljujärviho, čtyřky draftu v roce 2016, do National League, načež se jeho zpráva potvrdila a finský útočník přestoupil do Ženevy.

Rutta, mistr světa z domácího šampionátu v Praze (2024), by se teď měl stát jeho spoluhráčem. Vypršel mu kontrakt, nepomohlo mu ani zranění třísel, kvůli němuž přišel o takřka tři měsíce poslední sezony.

Jan Rutta ze San Jose v zápase s Philadelphií

V zámořské NHL prostřídal čtyři kluby a posbíral přes čtyři stovky startů. Velké triumfy zažil s Tampou v letech 2020 a 2021, po odchodu z tehdy extraligového Chomutova začínal v Chicagu, krátce se mihl také v Pittsburghu.

Poslední dva roky pak absolvoval v San Jose, v sestavě soutěžního otloukánka, který vinou nutné přestavby zaznamenává nejhorší výsledky. Právě v uplynulých dvou sezonách pokaždé končil poslední.

Vytáhlý zadák se chtěl na nejvyšší úrovni udržet i kvůli únorové olympiádě, kde se po dvanácti letech představí nejlepší hokejisté světa. Zdá se však, že tohle přání se mu nesplní. A o premiérovou účast na vysněných hrách v Miláně bude muset zabojovat v Evropě.

Šanghaj v Rusku. Čínský hokej zažívá obrození, klub využil i Jágra nebo Panarina

Původní myšlenka je fuč. Snaha o popularizaci hokeje v Číně úplně nevyšla, stejně tak jako dlouhodobé poskytnutí prostoru tamním hráčům v KHL. Klub Kunlun Red Star zanikl, stali se z něj Šanghaj...

19. srpna 2025  13:30

Z ledu do lavice. Sirota o českém postoji k hokeji na univerzitě a odhodlané Spartě

Premium

Má se zařadit k výrazným postavám Sparty. Nové, obměněné, hladovější. A pokud možno konečně úspěšné. „Hořkost z vyřazení v play off je tu pořád cítit,“ přiznává Jakub Sirota. Obránce se zajímavým...

19. srpna 2025

