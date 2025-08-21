Opustí český vítěz dvou Stanley Cupů NHL? Obránce Rutta má namířeno do Švýcarska

„Nějaké oťukávačky jsou, letos to trvá trošku déle, snad najdu dobré řešení. Moje priorita je ještě Amerika, ale Evropa je samozřejmě varianta vždy,“ hlásil Rutta v první polovině srpna po benefičním Utkání Ondřeje Buchtely.
|
Amerika je priorita. Rutta chce zůstat v NHL, už kvůli olympiádě
Podle deníku Blick nakonec musel upřednostnit záložní možnost. Švýcarský list už zkraje letní pauzy dopředu informoval o příchodu Jesseho Puljujärviho, čtyřky draftu v roce 2016, do National League, načež se jeho zpráva potvrdila a finský útočník přestoupil do Ženevy.
Rutta, mistr světa z domácího šampionátu v Praze (2024), by se teď měl stát jeho spoluhráčem. Vypršel mu kontrakt, nepomohlo mu ani zranění třísel, kvůli němuž přišel o takřka tři měsíce poslední sezony.
V zámořské NHL prostřídal čtyři kluby a posbíral přes čtyři stovky startů. Velké triumfy zažil s Tampou v letech 2020 a 2021, po odchodu z tehdy extraligového Chomutova začínal v Chicagu, krátce se mihl také v Pittsburghu.
Poslední dva roky pak absolvoval v San Jose, v sestavě soutěžního otloukánka, který vinou nutné přestavby zaznamenává nejhorší výsledky. Právě v uplynulých dvou sezonách pokaždé končil poslední.
Vytáhlý zadák se chtěl na nejvyšší úrovni udržet i kvůli únorové olympiádě, kde se po dvanácti letech představí nejlepší hokejisté světa. Zdá se však, že tohle přání se mu nesplní. A o premiérovou účast na vysněných hrách v Miláně bude muset zabojovat v Evropě.