Šampion Rutta bude pokračovat v Tampě Bay, upsal se na dva roky

Lightning si pojistily také služby slovenského obránce Erika Černáka, jenž jako chráněný volný hráč uzavřel tříletou smlouvu celkem na 2,95 milionu dolarů. Třiadvacetiletému rodákovi z Košic skončil stejně dlouhý nováčkovský kontrakt.

Rutta si v uplynulé sezoně připsal v základní části ve 33 zápasech sedm bodů za gól a šest asistencí. V play off si sice hned v prvním utkání zlomil kotník, ale stihl se vrátit v průběhu finálové série a díky tomu se zařadil mezi držitele Stanleyova poháru. Celkem si v pěti utkáních připsal jednu přihrávku.

Do NHL odešel Rutta z extraligového Chomutova v roce 2017, kdy podepsal jako nedraftovaný volný hráč roční dvoucestnou smlouvu s Chicagem. Hned se probojoval do prvního týmu a za první tři zápasy měl na kontě čtyři body za dvě branky a stejný počet asistencí. První ročník zakončil s bilancí 20 bodů (6+14) z 57 utkání.

Na farmu v AHL se dostal až ve druhé sezoně v Severní Americe jak do Rockfordu z Chicaga, tak do Syracuse po přestupu do Tampy loni v lednu. V minulé sezoně ale působil výhradně v prvním týmu a spolu s útočníkem Ondřejem Palátem rozšířili na konci září po vítězství ve finále nad Dallasem 4:2 na zápasy počet českých vítězů Stanleyova poháru na 28.



V NHL odehrál účastník dvou mistrovství světa celkem 127 utkání a nasbíral 35 bodů za devět branek a 26 asistencí. V play off má na kontě devět duelů a tři přihrávky.

Černák v uplynulém ročníku zaznamenal v 67 zápasech základní části 12 bodů za pět branek a sedm asistencí. Ve 25 duelech play off přidal čtyři přihrávky. Celkem má v NHL na kontě 125 utkání a 28 bodů (10+18), v play off pak 29 startů a sedm asistencí.