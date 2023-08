San Jose jako Chomutov. Vzpomene si Rutta na ofenzivu? Šanci možná dostane

Dobře, očekávat produktivní hody by asi bylo až příliš smělé, pomýšlet na osobní zámořské maximum však Rutta rozhodně může. To činí dvacet bodů z první sezony v NHL, kterou strávil v Chicagu.

Také to bylo naposledy, co se jakžtakž pravidelně ukazoval na přesilovkách. Od té doby se jeho průměrně přesilovkové vytížení nepřehouplo přes tři vteřiny na zápas.

A v San Jose, kde zmizel tahoun početních výhod Karlsson, hledají náhradu.

Matt Benning a Mario Ferraro, kteří v uplynulé sezoně sekundovali na přesilovkách Karlssonovi, jsou spíše defenzivní specialisté. Po příchodu z Colorada je vystřídal Jacob MacDonald, občas dostal šanci i mladík Henry Thrun.

Právě bývalý kapitán Harvardu by mohl Karlssona nahradit, ale ani Rutta prý není bez šance. Sám generální manažer Sharks Mike Grier mluvil o českém obránci jako o jedné z možností.

„Jo, asi si zkusím pár ran od modré, abych přišel na to, jestli to v sobě pořád ještě mám,“ kontroval Rutta.

Grier připomněl, že Rutta přicházel do NHL z Česka jako ofenzivní obránce. V poslední extraligové sezoně nasbíral v dresu Chomutova ve 46 zápasech 32 bodů, také v play off exceloval a vysloužil si nominaci na mistrovství světa v Německu a Francii. A o dva týdny později už měl v kapse smlouvu s Chicagem.

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie na MS 2017.

V něm posbíral v početních výhodách čtyři body, dosud jediné v NHL. Přidá v San Jose další?

„Do zámoří jsem sice přišel jako ofenzivní bek, ale pak jsem viděl své možné místo jinde a rozvinul se v jiný typ hráče. Poslední roky bylo mojí úlohou hrát poctivě, být pro soupeře nepříjemný a odbránit si svoje v oslabeních,“ řekl pro web NHL.

„Personálně jsou na tom Sharks trochu jinak, ale i tady budu vždycky chtít plnit tyto věci,“ podotkl a připomněl, že v předchozích týmech, kde působil, byla přesilovka jasně obsazená - v Tampě Victorem Hedmanem, v Pittsburghu Krisem Letangem.

Jan Rutta (uprostřed) slaví se spoluhráči svůj gól chomutovských Pirátů proti Brnu.

V Chomutově byl oním lídrem Rutta. V přesilovkách nasázel za dva roky v české extralize devět gólů, přihrál na sedmnáct dalších.

Když by se v San Jose prezentoval podobnými čísly, český hokej by to před domácím šampionátem jistě uvítal. Sharks totiž nepatří mezi favority NHL a postupem do play off by překvapili. Pokud se naplní papírové předpoklady, Rutta, ale i spoluhráči Hertl, Zadina a Šimek budou k dispozici trenérovi Radimu Rulíkovi.

Nyní se však Rutta soustředí na nejbližší týdny, které vyplňuje suchou přípravou obohacenou o tréninky na ledě s pražskou Spartou. Snaží se rozpohybovat sval na trupu, se kterým byl v létě na operaci.

„S Tampou jsme v předchozích letech hráli opravdu hodně zápasů, tělo si vybralo daň. A jelikož jsme s Penguins neprošli do play off, měl jsem hodně času a v Pittsburghu rozhodli, že je to dobrá příležitost dát věci do pořádku. Už pár týdnů bruslím, všechno je dobré, na tréninkový kemp bych měl být připravený,“ ujistil Rutta.

Ještě dva roky mu poběží loni podepsaná smlouva za 8,25 milionu dolarů. Dost možná ho čekají poslední dvě sezony v NHL.

Tak proč si je nezpříjemnit produktivitou na přesilovkách.

Tak, jak to uměl v Chomutově.