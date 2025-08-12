Amerika je priorita. Rutta chce zůstat v NHL, už kvůli olympiádě

„Hlavně proto řeším tu Ameriku. Bude to svátek, všichni viděli, co způsobil Turnaj čtyř zemí, tohle bude ještě větší. Konečně olympiáda s hráči z NHL,“ myslí 35letý obránce na vrchol nadcházejí sezony, kde by mohl zaútočit na vstup do elitního Triple Gold Clubu pro vítěze Stanley Cupu, olympiády a mistrovství světa.
Nejprve však musí vyřešit své budoucí angažmá, jeho tříletá smlouva v zámoří vypršela a stal se nechráněným volným hráčem. „Nějaké oťukávačky jsou, letos to trvá trošku déle, ale snad najdu dobré řešení.“
V minulé sezoně odehrál v dresu Žraloků 54 zápasů a posbíral 3 góly a 6 asistencí. Na ledě trávil v průměru 17 minut a ve statistice plus minus měl tři záporné body. „Sezona byla docela v pohodě, pokazilo mi ji hlavně zranění,“ mrzí Ruttu.
Bolavá třísla ho vyřadila ze hry skoro na tři měsíce. „Nebylo to příjemné a určitě mi to v boji o další smlouvu nepomohlo,“ připouští. Jako dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Tampou v letech 2020 a 2021 však v zámoří pořád renomé má. „Ale asi ne dost velké, když pořád smlouvu nemám,“ pousměje se hráč, jenž v NHL odehrál za Chicago, Tampu, Pittsburgh a San Jose 466 zápasů, v nichž nastřádal 26 gólů a 81 asistencí a vydělal zhruba 15 milionů dolarů.
Kdyby nevyšla Amerika, o Ruttu by jistě byl zájem v Evropě, už delší dobu se jeho jméno skloňuje v souvislosti se Spartou. „Evropa je samozřejmě varianta vždy, ale moje priorita je ještě Amerika,“ zopakoval.
Při Buchtelově benefici zavzpomínal i na své angažmá v Chomutově, které ho vystřelilo do NHL. V roce 2012 Pirátům pomohl do extraligy, pak za ně odehrál pět sezon v nejvyšší soutěži. „Byl jsem tu moc rád, hned se mi vybavily ty vzpomínky. Nejsilnější je asi vyhrané čtvrtfinále s Třincem a samozřejmě postup do extraligy přes baráž s Boleslaví.“
Už za oceánem pak sledoval, jak Piráti dopadli až na dno, i jejich úspěšný restart. Z kraje se (zatím) vyšvihli do první ligy. „Je to skvělé, mám tu hodně kamarádů, město tím žije, je tu krásný zimák, super fanoušci. Je dobře, že se sem hokej vrátil.“ Vrátí se jednou i Rutta?