Vítěz Stanley Cupu bez smlouvy. Ruttovi komplikuje život platový strop

Odepisovaní, co jdou příkladem Stanislav Neckář už minulý týden v rozhovoru pro iDNES.cz vyprávěl o tom, jak je Rutta fantastickým příběhem pro mladé hokejisty. Není to totiž tak dávno, co o něj nestál v extralize Chomutov. „Takových případů je víc, třeba Venca Prospal, který v osmnácti pomalu končil s hokejem,“ vykládal.

Prospal reaguje: „Četl jsem to a jsem moc rád za každý příklad pro všechny hráče, aby to nikdy nezabalili.“

Prospal byl skutečně v osmnácti na hraně. V Českých Budějovicích o něj nebyl zájem, a tak si rozjednával angažmá v Táboře. Klub ho tam nechtěl pustit a nabízel mu místo až ve druholigovém Písku, což odmítal. Byl skutečně na rozcestí, ale zachránil ho draft, v němž si ho vybrala Philadelphia. „Tak jsem se sebral a odešel. Samozřejmě s požehnáním Motoru, jehož tehdejší vedení se mě strašně rádo zbavilo,“ vzpomíná dnes muž, který jihočeský klub vede v extralize jako hlavní kouč. Pak už to bylo jen o vůli a ctižádosti vytrvat a pokračovat ve vývoji, kterému je potřeba obětovat naprosto všechno. „A také mít štěstí. Když se mě někdo zeptá na kariéru, tak musím říct, že jsem měl obrovské štěstí, které k hokeji neodmyslitelně patří. Základ je ale vášeň a srdce pro hru. Pro mě byl vždycky největší motivátor chtíč a touha ukázat, že se ve mně ostatní spletli.“ Podobně musel s nepřízní osudu bojovat Rutta, který se postupnými kroky vypracoval až na hokejový vrchol. Vždyť co je víc než Stanley Cup? „Jako asistent jsem ho vedl na mistrovství světa v Paříži a už tam hrál velmi dobře. Potvrdil to následný zájem klubů z NHL. Vývoj hráče je proces. Někdo ho má zrychlený a jednodušší, někdo si musí projít daleko trnitější cestou, aby se někam dostal. Důležité je ale vydržet a nikdy se nevzdat.“