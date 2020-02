Studovat a myslet na NHL? Mladý talent sní o cestě mezi elitu

„Je to můj cíl, ale snažím se z toho nedělat velkou vědu. Věřím, že to jednou vyjde,“ říká útočník michiganského týmu Muskegon Lumberjacks, který si ho vybral v loňské sezoně na draftu do juniorské ligy USHL.

Otec je dlouholetý výborný brankář. Sleduje vás, radí vám hodně?

Jezdí za mnou několikrát do roka. Pracuje u slovenské reprezentace, kde trénuje brankáře, takže toho času taky nemá nazbyt. Samozřejmě se zajímá, podporuje mě.

Popište, jak vypadala vaše cesta do Severní Ameriky.

Všechno začalo, když jsem jel s týmem Czech Knights na turnaj do Kanady. Hrál jsem tehdy za mládež v Pardubicích. Pak jsem se setkal s lidmi z agentury Universal Players Global a rozhodl jsem se, že cesta do Severní Ameriky pro mě bude ideálním řešením. V rodině jsme se o tom bavili jen chvíli, od začátku to pro nás bylo nejlepší rozhodnutí a to se brzy i potvrdilo.

Jak vám program Universal Players pomohl s přesunem do Severní Ameriky v tak mladém věku?

V začátcích opravdu hodně. K přesunu do zahraničí se totiž váže velké množství vyřizování a administrativních záležitostí. Veškeré papírování řešili přímo s rodiči. Když se vyskytl nějaký zádrhel, tak jsem se jim hned ozval a vysvětlili mi, jak dál postupovat. Přesun na střední školu do Severní Ameriky i samotný výběr té správné mi tak hodně usnadnili.

Bylo od začátku jasné, že půjdete na Floridu hrát za South Florida Hockey Academy?

Florida byla pro mne od začátku priorita číslo jedna. Tradičně vyhledávají talentované hráče z Evropy. Přijeli se podívat i na nějaké mé zápasy tenkrát v Česku. Z jejich zájmu jsem měl radost, a už jsem se pak jen rozhodoval, jakou školu k hokeji na Floridě vybrat.

Jaké byly začátky ve škole?

Abych byl upřímný, nebylo to úplně snadné. V 15 letech mi chvíli trvalo, než jsem si zvykl na rozdílnou školu. Přece jen během hodin jste daleko aktivnější, více se dostanete ke slovu. Jazyk mi nedělal problém. Dostávali jsme ale hodně úkolů, na kterých jsem pracoval často celý večer. Ze začátku jsem si na to musel zvykat, protože v Česku jsem zvládal školu téměř bez domácích příprav. Tady navíc žijete v kampusu, takže jste pořád v centru dění. Školu i sportoviště máte při ruce, a to je pro rozvoj velká výhoda. Měl jsem štěstí, že jsem dostal skvělého spolubydlícího z Finska, který mi od začátku se vším pomáhal.

Ani v týmu jste nebyl jediný Evropan?

Na Floridě byli kluci ze Zlína, pár Slováků. To byla velká výhoda, vytvořili jsme dobrou partu. Měli jsme řadu předmětů společně, pomáhali si. Hodně mě bavily americké dějiny. Bral jsem si extra hodiny historie a angličtiny a rychle jsem se díky tomu zlepšoval. Navíc z hokejového hlediska bylo ohromně znát, že oba trenéři Tomáš Vokoun a Olli Jokinen nám byli neustále k ruce.

Jaké to bylo mít za trenéry takové hokejové legendy?

Olli Jokinen je pro mě nejlepší kouč, kterého jsem v životě zažil. Dělali jsme věci, na které byl zvyklý z NHL. Navíc jako mladý taky odešel za moře, takže měl pochopení, když třeba začátky nebyly podle mých představ. Dokázal nás perfektně nabudit. Jeho proslovy v kabině - to se musí zažít. Tomáš Vokoun byl jeho asistent, ten byl trochu jako náš starší kamarád. Hodně se o nás staral, několikrát nás pozval k sobě domů na české jídlo.

Dva roky jste hráli téměř po celé Severní Americe. Jak na vás jako tým z Floridy koukala mužstva ze severu, kde má hokej dlouholetou tradici?

Většina spoluhráčů byli Evropané, pár kluků pocházelo z Floridy. Ze začátku po nás soupeři šli. Mysleli si o nás, že nedokážeme hrát tvrdý hokej, brali nás za otloukánky. V druhé sezoně jsme měli opravdu silný tým a většinu soupeřů jsme dokázali přehrát. Nakonec jsme napříč celou Amerikou skončili v top dvacítce ze 140 týmů nejlepších týmů.

Chtěl jste od začátku dál zůstat v Americe, nebo jste uvažoval o návratu do Evropy?

Hned po odchodu do Ameriky jsem měl za cíl být draftovaný do USHL. Univerzitní i juniorský hokej v Americe se ohromně zlepšuje a velké množství hráčů se dostane i do NHL. To se mi v druhém roce povedlo, i proto návrat do Evropy nepřipadal v úvahu. Z hlediska školy i hokeje si tady v Muskegonu, kde hraju za místní Lumberjacks, nemůžu vůbec na nic stěžovat.

Teď vzhlížíte k draftu NHL. Jak vidíte své šance?

Dřív jsem se k tomu ohromně upínal. Být draftovaný byl můj hlavní cíl a svazovalo mi to ruce. Teď na to tolik nemyslím. Samozřejmě bych chtěl uspět už letos, na druhou stranu těch šancí bude doufejme víc. Musím pracovat hlavně na sobě, a pokud budu poctivý, tak věřím, že se dočkám.