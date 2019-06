Kovář na rozcestí: může do Švýcarska, ale znovu ho nahlodává NHL

Zájem zpoza oceánu přišel především díky povedenému mistrovství světa, kde zaujal řadu skautů. „A ti viděli, čeho je Honza schopen. Dívají se na něj jinak než dřív,“ řekl hráčův agent Vladimír Vůjtek mladší pro hokej.cz.

To je zajímavý zvrat, protože loni na podzim Kovář v zámoří marně bojoval o šanci. V NY Islanders ji nedostal, ačkoli měl podepsaný kontrakt na 2 miliony dolarů, neuspěl ani na zkoušce v Bostonu.

Není známo, který klub z NHL o něj nyní stojí, nicméně šikovnému útočníkovi současná situace trochu zamotala hlavu. Už totiž počítal, že podepíše kontrakt ve švýcarském Zugu, jenž by ho mohl udělat jedním z nejlépe placených hokejistů tamní soutěže.

Kovář dal Švýcarsku přednost před nabídkami z KHL, odkud se ozvaly velkokluby jako Omsk nebo Petrohrad. Jenže písecký rodák má už Ruska dost, ztratil tam motivaci, chce poznat něco jiného nejen z hokejového hlediska, ale také kvůli rodině.

Přestup do Švýcarska dává smysl: nabízí nádherné prostředí, jednu z nejkvalitnějších soutěží v Evropě a také nadstandardní finanční ohodnocení.

Dohoda se Zugem je podle švýcarských médií hodně blízko. Klub na ni tlačí, chce mít co nejrychleji jasno, jenže Kovář kvůli obnovenému zájmu z NHL váhá. Ve hře tak je údajně i varianta, že sezonu začne v zemi helvétského kříže a ve smlouvě bude mít klauzuli, že v případě nabídky bude moci odejít do zámoří.

„Kontakty probíhají, ale těžko odhadovat, jak to dopadne,“ říká Vůjtek. Pro Kováře je to však jedna z posledních šancí, jak si splnit svůj sen. V březnu mu bylo 29 let, je na vrcholu.

Přes podzimní neúspěch v Islanders a Bostonu má za sebou dobrý rok. V Plzni se stal lídrem a společně s Milanem Gulašem táhl klub až do semifinále play off. Se stejným parťákem zářil i na šampionátu v Bratislavě, byl to možná jeho nejpovedenější turnaj v reprezentačním dresu.

V minulosti totiž mnohdy schytával kritiku, že na mezinárodní úrovni není tak výrazný jako na klubové scéně. To se letos změnilo. Kovář patřil k tahounům, vymýšlel skvělé přihrávky, soupeře často zaskočil nečekaným zakončením.

Což se ostatně projevilo i bodově: v deseti zápasech vstřelil pět gólů a na dalších pět nahrál. Bude zajímavé sledovat, na kolikáté místo to bude stačit v anketě Zlatá hokejka, kde má minimálně jisté postavení v elitní desítce.