Junior Jeník v Kanadě válí, získává dva body za zápas

21 utkání, 19 gólů, 27 asistencí, 46 bodů. Průměr více než dvou bodů na zápas. To jsou Jeníkova impozantní čísla v Ontario Hockey League. „Takhle dlouhou sérii jsem za svou kariéru asi ještě nezažil. Jsem za ni moc rád, jde ale z velké části o zásluhu spoluhráčů,“ řekl Jeník v rozhovoru pro server hokej.cz.

Díky skvělým výkonům byl v OHL vyhlášen nejlepším hráčem minulého týdne. Během něj si připsal dalších deset kanadských bodů, blýskl se hlavně ve čtvrtek v utkání proti týmu North Bay Battalion. Při výhře 5:1 byl u všech gólů Hamilton Bulldogs: vstřelil hattrick a na další dvě branky nahrál. V produktivitě soutěže se řadí na samotný vrchol.

Do světa velkého hokeje se rodák z Nymburka odrazil ze severu Čech. V patnácti začal hrát za Bílé Tygry z Liberce, kde prošel mládežnickými výběry a prvoligovou farmou v Benátkách. V sedmnácti poprvé naskočil v dresu Liberce do extraligy dospělých, kde má zatím na kontě 16 utkání.

Talentovaného hráče sledují zástupci Arizony, která si ho v loňském draftu vybrala jako 65. v pořadí. Dobře si uvědomuje, že mu nynější fantastická bodová série může v kariéře pomoci. „Myslím, že statistiky sleduje naprosto každý hráč. Žádný tým si vás do NHL nebo AHL nevezme jen na základě dobrých výkonů. Zkrátka musejí být podpořené i produktivitou,“ říká otevřeně.

Jan Jeník v dresu české dvacítky.

K jeho současné formě přispěla i letní příprava s libereckým kondičním trenérem Alešem Pařezem. Ten mladému hráči pomohl i s rekonvalescencí po zranění. „Přijel jsem do Čech s uštípnutou kostí v kotníku a měl tři týdny berle. Aleš mi pomohl nejen fyzicky, ale i psychicky,“ řekl Jeník.

S Pařezem pracoval zhruba měsíc a poté zamířil znovu za moře do Arizony, kde pokračoval v přípravě. „Strávil jsem tam tři velice zásadní měsíce. Měl jsem možnost trénovat s hráči NHL, což mi pomohlo,“ vypráví. „Nejdřív jsem z toho byl trošku nervózní, ale postupem času ze mě všechno spadlo. Bojujete o nejlepší ligu světa, takže je na vás tlak pořád. Vše je hlavně o tvrdé práci, hokej tu umí hrát každý.“

Sny o NHL však musí jít na chvíli stranou. Největším cílem Jana Jeníka je nyní start na mistrovství světa do 20 let, které se uskuteční na přelomu roku v České republice. „Je to pro mě ta největší akce v životě. Reprezentovat svůj národ na domácí půdě je sen každého kluka. Taková šance už se nikdy nemusí naskytnout,“ vyznává se hokejový talent. „Nedávám si dlouhodobé cíle, mám jen krátkodobé a snažím se jít krůček po krůčku, ale mistrovství je jedním z nich.“