Před draftem snil o Kanadě, ale i z Detroitu je Bednář nadšený. Cítí šanci

„Jsem hrozně rád, že si mě vybral právě Detroit, protože je to organizace s obrovskou tradicí, mají skvělou halu a výborné fanoušky. Mým snem bylo vždycky si zahrát v Kanadě, ale Detroit je hokejové město a to je víceméně s Kanadou srovnatelné. V tomhle ohledu jsem určitě maximálně spokojený,“ řekl Bednář v rozhovoru pro web karlovarské Energie.

Draft se v úterý a ve středu konal kvůli koronavirové krizi virtuálně bez osobní účasti hráčů i managementu klubů. Detroit si Bednáře vybral ve čtvrtém kole na 107. pozici.

„Když draft probíhal a začala padat jména od druhého kola, tak už jsem byl trochu nervózní. V prvním kole ještě ne, protože jsem věděl, že s největší pravděpodobností vybrán nebudu. To jsem spíš držel palce ostatním klukům. Když si mě vybral Detroit, tak to byly obrovské pocity štěstí a radosti, samozřejmě je to ale také závazek k další práci,“ uvedl Bednář.

„Asi dva dny před draftem jsem mluvil s agentem, který říkal, že je asi šest týmů, které měly největší zájem. Detroit mezi nimi byl. Vždycky, když jeden z těch týmů měl volbu, tak se přiznám, že jsem byl o to nervóznější,“ uvedl Bednář, který čeká na další informace z klubu.

„Hned po draftu mi volal americký skaut Detroitu, který už se mnou mluvil předtím několikrát, a chtěl mě přivítat do organizace. Psali mi i Filip Hronek a Filip Zadina, kteří v Detroitu hrají, gratulovali mi. Je od nich pěkné, že mi napsali,“ uvedl talentovaný gólman.

Draft si užil doma s rodinou. „Jak ale draft probíhal a viděl jsem tam kluky v oblecích, tak jsem si v duchu říkal, jestli nám tady někde nenainstalovali kameru, protože jsme byli všichni v teplácích. Určitě to byl ale i tak skvělý zážitek,“ prohlásil Bednář.

V žebříčku Centrálního úřadu pro skauting byl druhý mezi brankáři působícími v Evropě za Rusem Jaroslavem Askarovem z Petrohradu. „Na žebříčky jsem před draftem moc nekoukal. Pro mě je důležité, že si mě vybrala dobrá organizace. Teď je na mně, abych v příštích letech dokazoval, že si v NHL můžu zahrát,“ uvedl gólman, který má na kontě 28 utkání v extralize za Karlovy Vary.

Jedenáctinásobný vítěz Stanleyova poháru Detroit byl v uplynulé sezoně v nedohrané základní části nejhorším týmem s 39 body ze 71 utkání a úspěšností 27,5 procenta. Bednář věří, že bývalý letitý kapitán a současný generální manažer Steve Yzerman, který se do Detroitu loni vrátil po působení v Tampě Bay, klub vrátí na výsluní. „Pozvedl Tampu, takže si od toho slibuji to, že je to člověk na správném místě. Myslím si, že té organizaci má určitě co předat,“ prohlásil.

V Red Wings končí brankář Jimmy Howard, kterého Detroit draftoval v roce 2003 ve druhém kole. Smlouvu mají Jonathan Bernier, Calvin Pickard, Filip Larsson, Victor Brattström a Kaden Fulcher.

„Tým teď trochu přestavují a výhledově třeba pět let dopředu by mohli hrát hodně vysoko. Přiznám se, že úplně nevím, jak je to tam s mladými gólmany, ale cítím, že do budoucna bych tam mohl mít šanci,“ uvedl Bednář.

Nadcházející sezonu má odchytat za Acadie-Bathurst Titan v QMJHL, ale při odloženém startu severoamerických soutěží zatím zůstává v Karlových Varech. „Pořád čekám na letenky do Kanady, ale uvidíme, co mi řeknou lidé z Detroitu. Většina týmů, se kterými jsem mluvil, preferovala, abych šel do Kanady. Myslím si, že ani Detroit nebude výjimka a jen počkám, až budu moct odletět,“ dodal Bednář.