Zpráva, na kterou tuze čekal. Počítáme s tebou! slyšel Vrána a začal střílet góly

Když během druhé přestávky odpovídal reportérovi na krátké dotazy, upřímně se u toho culil.

Spokojenost z něj lítá do všech stran. Návrat do nejlepší ligy na světě mu snad ani nejde nepřát.

S jakým nadšením popisoval svůj gól! „Tohle je místo, kde se snažím uvolnit. Stáhl jsem si puk a snažil ho poslat co nejrychleji zápěstím na branku. O téhle akci se bavíme před zápasy Joeym (John Carlson),“ střídal slova a táhlé úsměvy.

Český útočník Jakub vrána slaví se spoluhráči svou branku proti Vegas.

Nejen že se proti Vegas prosadil i ve druhém vzájemném utkání sezony, český střelec skóroval ve druhém utkání po sobě poprvé od loňského března.

Možná náhoda, možná reakce na jednu velmi potěšující zprávu od vedení. To totiž adresovalo Vránovi jasný signál, že s ním počítá.

„Poslali mi dopis, že už nám nebudou platit hotel, ať si najdeme byt. Teď jsme na tripu, takže toho moc nestihnu, ale až se vrátím do Washingtonu, tak to pořeším. Jsem za to rád, je to další krok k tomu se tady usadit zase o něco pevněji,“ řekl pro web nhl.com.

Ze skrovné šance těží maximum. V průměru hraje lehce přes deset minut, drží si bilanci půl bodu na zápas (4+3).

Český útočník Jakub Vrána se raduje z gólu proti Vegas.

Výlet po venkovních stadionech odstartoval parádně. Nejdřív se trefil v Coloradu, v neděli také v už zmiňované a zamilované T-Mobile areně. Ale nejde jen o místo, Vrána má zkrátka tamního soupeře v oblibě. Proti Golden Knights odehrál doposud devět duelů, nastřílel v nich pět gólů a na čtyři další úspěšně nahrával.

Také v pátém duelu finále play off v roce 2018 proti Vegas skóroval. Tehdy se řítil sám na brankáře, tentokrát mířil přesně švihem z daleko větší dálky.

Co ho kdysi zdobilo, se opět v jeho rukách probouzí. Nesporný talent dávat góly několika způsoby. Konečně si zase může užívat hokej na té nejvyšší úrovni, protože k tomu se v minulých sezonách příliš nedostal.

Vrána v nich prožil několik těžkých chvil. Vše začalo před více třemi lety výměnou z Washingtonu do Detroitu, kde sice nezačal špatně, pak ho ale zbrzdily trable s ramenem a hlavně musel řešit osobní problémy. Nastoupil na léčení do Asistenčního programu pomáhajícího hráčům v těžkých životních situacích, do NHL už se nastálo nevrátil.

Nepomohl mu ani přesun do St. Louis, také tam trávil více času na farmě. V květnu se dočkal pozvánky do reprezentace, ale do kádru pro mistrovství světa se nevešel. Další ťafka.

Záchrannou ruku mu podal v září Washington, ovšem s jasnou podmínkou. Dáme ti šanci, ale nejdřív si místo musíš zasloužit, slyšel.

„Udělám všechno pro to, abych si vybojoval místo v sestavě. Jsem zpět v týmu, který jsem vždycky miloval. Znamená to pro mě hrozně moc,“ vyprávěl tehdy zámořským novinářům.

A to se skutečně povedlo. Smlouvu dostal, jen měl s americkým konkurentem Sonny Milanem hlavně na začátku sezony svést boj o poslední volné místo v sestavě.

Podle počtu odehraných zápasů (Vrána 14, Milano 3) se zdá, že český útočník tuto bitvu minimálně pro teď jasně vyhrává.

Sám ale moc dobře ví, jak snadno může o zdánlivě garantovanou pozici v NHL ztratit. Ale jestli bude pokračovat u Capitals jako doposud, měl by se zařadit zpátky mezi nejlepší Čechy v NHL.