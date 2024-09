Teď, nebo nikdy. Začátek se nepovedl, Vránovu snahu o restart vítá i Ovečkin

„Udělám všechno pro to, abych si vybojoval místo v sestavě. Jsem zpět v týmu, který jsem vždycky miloval. Znamená to pro mě hrozně moc,“ vyprávěl český útočník zámořským novinářům.

V hlavním městě Spojených států prožil nejlepší roky v kariéře. Vzhledem k početné konkurenci v útočných řadách sice nezastával klíčovou roli, ale trenéři mu věřili.

Prokazoval velký ofenzivní talent, který v něm zcela očividně dřímal už od mládežnických kategorií. Dával góly, sbíral body, před šesti lety oslavil zisk Stanley Cupu.

Výměna do Detroitu všechno změnila a odstartovala nesmírně obtížné období. Řešil osobní problémy, nastoupil na léčení do Asistenčního programu pomáhajícího hráčům v těžkých životních situacích.

Dal se do kupy, ale stálé místo v NHL zpět nezískal. Red Wings o něj neměli zájem, za St. Louis odehrál jedenačtyřicet utkání (12+8), většinu času strávil na farmě.

U Capitals je zatím na zkoušku, k týmu se připojil s vědomím, že nemá vůbec nic jistého. Musí se ukázat a přesvědčit vedení, že si zaslouží smlouvu.

„Potřebuji se co nejrychleji rozehrát, zapadnout do systému a předvádět co nejlepší hokej. Nesmím o tom moc přemýšlet, prostě půjdu na led a předvedu, co umím,“ popisoval Vrána.

Odhodlání mu nechybí. Stále věří, že v nejlepší lize světa může být platným hráčem: „Cítím se skvěle, pořád mám spoustu sil, ale musím všechno brát krok po kroku.“

Jakub Vrána ze St. Louis oslavuje gól ze spoluhráči.

V minulosti už se nechce přehrabovat, několikrát zdůraznil, že všechno špatné hodil za hlavu. Dívá se dopředu, chce se soustředit jen na hokej. Přeje si, aby další pokus o restart uvadající kariéry proběhl co nejlépe.

„Zažil několik vzestupů i pádů. Nepochybuji o tom, že se ze všeho oklepal a je dostatečně motivovaný vrátit se tam, kde býval dříve,“ popisoval kapitán Alexandr Ovečkin.

„Chyběl mi, patřil mezi mé oblíbené mladé kluky, které jsme tu měli. Vypadá skvěle! Jsem rád, že dostal šanci. A věřím, že ji využije,“ přidal se obránce John Carlson.

První přípravné utkání odehrál osmadvacetiletý útočník v lajně s Hendrixem Lapierrem a Ethenem Frankem. Tlačil se do zakončení, ale pozornost nijak výrazně neupoutal.

Start nové sezony se blíží, v dalších zápasech se musí zlepšit a co nejrychleji si získat důvěru trenéra Spencera Carberyho, jenž od něj očekává především góly.

Není tajemstvím, že s plněním defenzivních úkolů má Vrána občas problémy. V zámoří kvůli tomu několikrát čelil kritice, řadí se mezi útočníky, co potřebují na míru ušitou roli v některé z ofenzivněji laděných formací a na přesilovkách.

Prosadit se ve Washingtonu bude náročné, ale nikoliv nemožné. Českému hokejistovi mohou pomoct i dlouhodobé zdravotní problémy veteránů Nicklase Bäckströma a T.J. Oshieho.

Další dny napoví, zda bude úspěšný. Pokud ne, je velmi pravděpodobné, že se mu dveře do NHL zavřou natrvalo.