Hodlám dokázat, že jsem tu šťastný, hlásí Vrána. Stále se mu však nedaří

„Ve třetí třetině jsme se střelili do nohy... Naše kvalita zakončení není dobrá,“ vyznívají po porážce s Avalanche (1:4) dvě odpovědi kouče Craiga Berubeho poněkud ironicky.

Právě trenér Blues v předešlém týdnu rozhodl o posazení Vrány.

„Potřebujeme toho od něj víc, nějakou odpověď. V posledních utkáních jsem toho prostě v jeho podání moc neviděl,“ podotýkal, proč svěřence stáhl ze hry minulé úterý proti Winnipegu a posléze jej nechal mimo sestavu v dalších dvou duelech. „Musí na sobě pracovat.“

Trenér St. Louis Craig Berube naštvaně gestikuluje směrem k rozhodčím.

„Nejsem z toho nadšený, ale rozhodnutí respektuju. Dostal jsem vzkaz, že musím být lepší. Tak to přijímám. Chci pomoct týmu a být jeho součástí. Hodlám dokázat, že jsem tu šťastný,“ zareagoval sedmadvacetiletý forvard.

Na ledě se mu přesto stále nedaří. Vedle nevyužité šance v podobě nadějného brejku se během patnácti minut na ledě dostal jen ke třem střelám mezi tyče.

Opravdu tristní bilanci však představuje, že s dosavadními třemi body za jeden gól a dvě asistence patří mezi nejproduktivnější hráče. Konkrétně se dělí o třetí příčku. Nejdál je v tomto ohledu šestibodový Robert Thomas, jemuž pouhé dvě vstřelené branky stačí rovněž k pozici nejlepšího střelce.

Jeremy Rutherford z prestižního serveru The Athletic také správně upozorňuje, že pražský rodák jednak nedostává takové vytížení na přesilových hrách a ve třetí formaci figuruje s mnohem slabším bruslařem Kevinem Hayesem.

Co tedy Berubeho trápí? Zřejmě Vránovo zacházení s kotoučem a poziční hra. Proti Coloradu český hokejista smolně zapsal minusový bod, když těsně před úvodním gólem utkání mířil ke střídačce.

Jakub Vrána (15) ze St. Louis Blues atakovaný v zápase s Winnipeg Jets Natem Schmidtem (88) a Vladislavem Namestnikovem.

„Slýchávám to často,“ hovořil o kritice ke hře směrem do obrany. „Mám ovšem pocit, že za těch pár let jsem se zlepšil... Prostor tu ale vždycky je, můžu lépe hospodařit s pukem, více ho držet, být na něm silný a pohybovat se s ním v lepších prostorech.“

Z Vrány pořád sálá odhodlání. Díky delším pauzám, ať už z důvodu zranění nebo zařazení do asistenčního programu, nebral vypadnutí ze sestavy jako tragédii.

„Naučil jsem se tu, že se věci vždy nevyvíjí podle vašich představ. Proto nepřestanu pracovat a budu dál tvrdě makat,“ slíbil. „Důležité je, aby tým vyhrával, doufám, že mu co nejvíc přispěju.“

Sám si ale mdlý útočník nevystačí.