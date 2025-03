Nová šance pro Vránu, míří do Nashvillu. Potká se s koučem, který ho dovedl k titulu

Vyzkouší si čtvrtý klub v nejlepší soutěži na světě.

Ačkoliv nemá garantovaný čas na ledě v zápasech, už nyní může hovořit o vysvobození. Přestože byl za poskytnuté angažmá u Capitals vděčný, v posledních týdnech jen vysedával na tribuně.

V roce 2025 naskočil pouze do tří utkání, v nichž dohromady odehrál jenom lehce přes 26 minut.

Kouč Spencer Carbery neměl příliš důvodů výrazně obměňovat sestavu. Washingtonu se daří, spolu s Winnipegem se přetahují o první místo v celé lize.

„Hrozně rádi bychom je dostali do hry, nelíbí se mi, že už tak dlouho sedí mimo,“ opakoval trenér na adresu Vrány a Alexandera Alexejeva s Dylanem McIlrathem, s nimiž český útočník nejčastěji sdílel sedadla v hledišti.

Český útočník Jakub Vrána (13) z Washingtonu

„Jeden, dva, nebo tři zápasy se to dá vydržet. I když je to pro ně psychicky extrémně náročné, na tréninku pracují skvělé. Chovají se jako profesionálové a pořád se udržují připravení,“ chválil i Vránu.

Ani po několika týdnech se ale nic nezměnilo, proto se nakonec Washington rozhodl umístit Vránu na tzv. waiver list. Na něm musí hráč vydržet 24 hodin, aby mohl být poslán na farmu. Ostatní týmy mají jeden den na to reagovat a hokejistu si z něj vzít zdarma k sobě do kádru.

A tak učinil Nashville, tým se zcela jinými cíli pro tuto sezonu, než jaké má Washington.

Soupisku sice před sezonou vylepšil, dovedl útočníky Stevena Stamkose, Jonathana Marchessaulta nebo obránce Bradyho Skjeie, jenže úspěch nepřišel.

Jakub Vrána slaví se spoluhráči z Washington Capitals.

Predators jsou aktuálně až čtrnáctí v Západní konferenci, propastných 16 bodů od play off. Proto generální manažer Barry Trotz sahá ke změnám. A ty mají příchuť výprodeje.

Jenom v březnu poslal Gustava Nyquista do Minnesoty za volbu ve druhém kole v draftu a dvojici Luke Schenn, Thomas Novak do Pittsburghu za Michaela Buntinga, aktuálně zraněného útočníka.

Vzniklé díry zalepil Vránou a obráncem Jordanem Oesterlem, jenž rovněž přichází zdarma z Bostonu.

Český útočník se tak vrací pod ruce muže, který ho jako kouč přivedl v roce 2018 v dresu Capitals až ke Stanley Cupu. V Nashvillu zastává Trotz pozici generálního manažera, funkci trenéra plní Andrew Brunette.

Ten se pokusí z Vrány opět dostat to nejlepší. Což o to, když se český forvard v aktuální sezoně do sestavy Washingtonu dostal, ofenzivně se mu dařilo. V přepočtu vstřelených gólů na odehrané minuty mu patří v celé lize 17. místo, ve Washingtonu si lepší hodnotu držel pouze Alexandr Ovečkin. Z 28 střel na branku nasázel sedm gólů, k nimž přidal za 26 utkání ještě 11 asistencí.

Na začátku angažmá nadšeně hlásil: „Jsem zpět v týmu, který jsem vždycky miloval. Znamená to pro mě hrozně moc.“

Carbery se ale nakonec rozhodl upřednostnit jiné hráče, v poslední době dříče Ethena Franka. A Vrána má odlišné přednosti, než se srážet s protivníky ve třetí, čtvrté formaci.

Český hokejista Jakub Vrána slaví trefu do sítě Vegas.

U Predators by mohl dostat více prostoru. Mají 13 zdravých útočníků, některý z nich ještě klidně může před páteční uzávěrkou přestupů změnit dres a Vránovi by tak ubyla konkurence.

Navíc hodně z nich spadá do kolonky tvrďáků nebo defenzivně laděnějších, ve druhé formaci by tak mohlo být pro Vránu místo.

Pokud se Brunneteovi zalíbí, mohl by po nepovedených etapách v Detroitu a St. Louis úspěšně restartovat svoji kariéru a třeba si i říct o další smlouvu v NHL.

V Nashvillu může Vrána jenom získat. Nebýt jeho zájmu, dohrál by sezonu pravděpodobně na farmě. Takhle má šanci si kariéru v zámoří ještě prodloužit.