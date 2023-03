Vrána je v pohodě a ve formě. Má jet na mistrovství světa?

„Čekal jsem o něco víc důvěry, trošku mě to frustrovalo a šokovalo. Bohužel jsem se musel postarat o něco osobního, jenže někteří lidé v Detroitu to nepřijali. V ten moment jsem věděl, že je konec. Nefungovalo to, i když jsem makal nejvíc, jak jsem uměl,“ cituje Vránu zámořský časopis The Hockey News. Angažmá u Red Wings zkrátka vůbec nevyšlo.

„Něco mě v životě potkalo, nebudu lhát. Pořád si ale myslím, že jsem udělal dobře, když jsem vyhledal pomoc,“ věří Vrána.

Jen on ví, jak moc ji potřeboval. Většina dalších může jen usuzovat. Třeba z toho, jakou obrodou jeho hokejový život prošel.

O jeho služby projevili před uzávěrkou přestupů zájem v St. Louis Blues, kde po odchodu Rusa Vladimira Tarasenka chyběl střelec.

„Znali jsme rizika, situaci jsme prověřili. Zároveň ale moc věřím vdruhé šance. Můžeme pomoct anikdo zároveň neví, kolik dalších hráčů si něčím prochází. Důležité je, že Jakub před ničím neutíká,“ tvrdí Doug Armstrong, generální manažer Blues.

Jestli Vrána před něčím utíká, jsou to soupeři. Sedmadvacetileté křídlo totiž znovu mocně zarývá brusle do ledu. A to nejdůležitější: střílí branky. Za dvanáct zápasů v novém dresu jich nasázel hned osm, naposledy včera rozhodl prodloužení proti Vancouveru.

„On prostě ví, jak dát gól,“ prohlásil spoluhráč z útoku Brandon Saad.

„Jeho rychlost je působivá,“ přidal centr Robert Thomas.

„Pořád se do toho dostává, ale už teď odvádí dobrou práci,“ chválí kouč Craig Berube.

Vránova forma musí automaticky zajímat důležité osoby v české reprezentaci směrem ke květnovému mistrovství světa v Lotyšsku a Finsku. „Jsem s ním v kontaktu. Jsem rád, že se mu daří. Osobní věci já neznám, to musí vědět sám. Doufám, že se mu daří i mimo led,“ pronesl včera generální manažer českého týmu Martin Havlát.

O moc víc neřekl. Jen to, že od nikoho zatím neslyšel negativní náznaky.

Jenže už teď se proslýchá, že Česko na hokejový šampionát příliš mnoho posil z NHL nevyšle. Kdepak, jen pár, které zřejmě doplní mladíci z AHL. Hodili by se jistě Jiříček či Kulich s Blümelem.

Tím se debata nad Vránou zamotává. Může si kouč Kari Jalonen dovolit přehlédnout takového střelce, byť s čerstvými šrámy z osobního života?

Jenže vsadil na něj i loni a Vránovi turnaj vůbec nevyšel. Dohrál ho schovaný mimo elitní útoky s jedním gólem v deseti zápasech.