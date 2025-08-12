Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Fotogalerie 107

Jakub Vrána vstává z ledu během finále NHL. | foto: Profimedia.cz

Jakub Hromada
Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána nadšeně hlásí: „Ten tým mám vážně rád. Švédsko jsem si zvolil srdcem.“

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Do Evropy se vrací po deseti letech. Poslední dekádu strávil v zámoří, platil za obávaného a perspektivního střelce, ale uplynulé sezony jen balancoval na hraně NHL.

„A já nabyl dojmu, že už bych měl dostat roli lídra týmu a nechat Ameriku trochu být. Byť je pravda, že mám ve smlouvě podmínku, že pokud se po sezoně ozve někdo z NHL a prokáže zájem, budu moct odejít,“ osvětluje pro iDNES.cz.

V Česku se moje jméno hodně rozebíralo. Mluví o tom v podcastech, kde si sednou čtyři frajeři a začnou rozebírat jiný lidi. Pak už je na posluchačích, jestli jim ve všem uvěří.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Kladno vs. Karlovy VaryHokej - - 12. 8. 2025:Kladno vs. Karlovy Vary //www.idnes.cz/sport
12. 8. 17:00
  • 2.97
  • 4.26
  • 1.98
Mountfield HK vs. OlomoucHokej - - 12. 8. 2025:Mountfield HK vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
12. 8. 17:00
  • 1.76
  • 4.13
  • 3.76
Mladá Boleslav vs. PlzeňHokej - - 12. 8. 2025:Mladá Boleslav vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
12. 8. 17:00
  • 2.06
  • 4.04
  • 2.91
Frýdek-M. vs. TřinecHokej - - 12. 8. 2025:Frýdek-M. vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
12. 8. 17:00
  • 5.66
  • 5.11
  • 1.38
Liberec vs. SpartaHokej - - 12. 8. 2025:Liberec vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
12. 8. 17:30
  • 2.93
  • 4.01
  • 2.06
Chomutov vs. SokolovHokej - - 12. 8. 2025:Chomutov vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
12. 8. 17:30
  • 2.18
  • 3.86
  • 2.63
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...

VIDEO: Běsnící matka malého hokejisty vtrhla v Letňanech na led během zápasu

Podobné excesy se v hokejovém prostředí sem tam objeví. Jednomu takovému přihlíželi o víkendu účastníci mládežnického turnaje Czech Lions Summer Cup v pražských Letňanech. Rozzuřená matka jednoho z...

Návraty s pukem? Zákaz. Hokejová novinka se v prodlouženích dotkne i českých klubů

Hokej reaguje, na evropské scéně se testuje další nové pravidlo. Liga mistrů po dohodě s mezinárodní federací IIHF v nadcházející sezoně zakáže hráčům vycouvat s pukem z útočného pásma při...

Zemřel – a povstal! Zesnulý obránce Buchtela „dal“ gól, poklonily se mu hvězdy

Zemři a povstaň! Heslo vytetované do kůže hokejisty Ondřeje Buchtely se naplnilo v sobotu v chomutovské aréně. Po pěti letech od předčasného úmrtí talentovaného obránce skandovali fanoušci jeho...

Čech znovu zářil v bráně, hokejové hvězdy překvapil. Byl fantastický, smekl Fiala

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech přispěl v hokejové exhibici v Curychu k vítězství výběru hvězd NHL nad domácím vítězem švýcarské ligy a Ligy mistrů 10:3. Třiačtyřicetiletý rekordman v počtu startů...

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

12. srpna 2025

Češi na úvod Hlinka Gretzky Cupu vyhráli, proti Švýcarům zářil patnáctiletý Kachlíř

Hokejová reprezentace do 18 let vstoupila vítězně do turnaje Hlinka Gretzky Cup, svěřenci trenéra Jana Tomajka v Brně porazili Švýcarsko 6:2. Hrdinou zápasu byl patnáctiletý obránce Lukáš Kachlíř,...

11. srpna 2025  21:56,  aktualizováno  22:07

Fantasy Premier League 2025/26: novinky z populární online hry. A kolik stojí Češi?

V pátek 15. srpna odstartuje nový ročník anglické fotbalové ligy a s ním i jeho oblíbená virtuální verze. Fantasy Premier League je fenomén, který každoročně pohltí přes deset milionů fanoušků po...

11. srpna 2025  15:39

Soupeře nemáme načtené, vaříme z vody. Češi zahájí domácí akci, bez hlavní hvězdy

Dvojnásobní stříbrní obhájci opět vyráží do akce. A poprvé v Brně, kam expanduje prestižní mládežnický turnaj Hlinka Gretzky Cup. Česká hokejová osmnáctka domácí putování načne večerním kláním proti...

11. srpna 2025  14:05

Dřina u jezer, steaky i squash s Hovim. Dostál se ve Finsku chystá na olympiádu

V zemi tisíce jezer, stranou ruchu, který nevyhledává, se hokejový brankář Lukáš Dostál v potu chystá na novou sezonu. „Sport, sport a zase sport. Jedním z důvodů, proč tak tvrdě trénuju, je...

11. srpna 2025  9:30

Jak Lauko lovil hvězdy, aby uctil svého kamaráda. Měl jsem na krajíčku, přiznal

Jakub Lauko demonstroval sílu přátelství. Pět let tady už Ondřej Buchtela není, přesto pro svého kamaráda uspořádal sobotní benefici v Chomutově plnou hvězd. Reprezentant, který posílil Pardubice, si...

11. srpna 2025  6:26

Úchvatná i zničující hra ve třech proti třem. Nenastal v hokeji čas na další změnu?

Premium

Snad každý sport prochází pravidelnou obměnou, zvlášť když je rychlý a hraje se v týmech. Nevyhnutelně pak podléhá i výrazným změnám pravidel. Na jeden takový zásah si v létě 2015 troufla jinak...

11. srpna 2025

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...

10. srpna 2025  12:29

Sportovního turistu z Francie očaroval Jágr. A co Češi? Jste „tajemní“, říká

Pomyslně zabodl s dětmi prst do mapy. Litvínov? Pojedeme tam! A když francouzský sportovní fotograf Denis Broyer až posléze zjistil, že jde o město posedlé hokejem a zrovna v den jejich příjezdu...

10. srpna 2025  7:48

Zemřel – a povstal! Zesnulý obránce Buchtela „dal“ gól, poklonily se mu hvězdy

Zemři a povstaň! Heslo vytetované do kůže hokejisty Ondřeje Buchtely se naplnilo v sobotu v chomutovské aréně. Po pěti letech od předčasného úmrtí talentovaného obránce skandovali fanoušci jeho...

9. srpna 2025  21:37

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Po transplantaci jater skok do áčka. Bartovičův návrat sledovala celá rodina

Rok po obrovských zdravotních problémech si znovu zahrál zápas, navíc poprvé za liberecký A-tým. Talentovaný hokejový útočník Adrien Bartovič nastoupil v úvodní přípravě na ledě Mladé Boleslavi, v...

9. srpna 2025  14:37

Budějovický kapitán Přikryl: Snažím se být lídr i bez písmenka na dresu

Na ledě i v kabině by měl být jedním z lídrů. Filip Přikryl je ve 24 letech v ideálním věku. V extralize už odehrál přes 250 zápasů, v Českých Budějovicích začne čtvrtou sezonu a loni nakoukl i do...

9. srpna 2025  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.