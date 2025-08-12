Do Evropy se vrací po deseti letech. Poslední dekádu strávil v zámoří, platil za obávaného a perspektivního střelce, ale uplynulé sezony jen balancoval na hraně NHL.
„A já nabyl dojmu, že už bych měl dostat roli lídra týmu a nechat Ameriku trochu být. Byť je pravda, že mám ve smlouvě podmínku, že pokud se po sezoně ozve někdo z NHL a prokáže zájem, budu moct odejít,“ osvětluje pro iDNES.cz.
V Česku se moje jméno hodně rozebíralo. Mluví o tom v podcastech, kde si sednou čtyři frajeři a začnou rozebírat jiný lidi. Pak už je na posluchačích, jestli jim ve všem uvěří.